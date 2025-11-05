בית משפט השלום בתל-אביב האריך היום (רביעי) את מעצרה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, בשלושה ימים - עד יום שישי, התאם לבקשת המשטרה.

תחילה, אישרה השופטת שולי קוטין כי הפצ"רית לשעבר תשתתף בדיון הארכת מעצרה - דרך הזום. פרקליטיה נימקו את הבקשה - "נוכח אירועי הימים האחרונים ומצבה".

בהחלטתה להאריך את המעצר, אמרה השופטת שלי קוטין כי "מעיון בתיק החקירה סבורני כי קיים חשד סביר שהחשודה ביצעה את העבירות המיוחסות לה. יש בפעולות החקירה כדי לחזק את החשד הסביר באשר לביצוע העבירות".

היא הוסיפה ואמרה כי "מחומרי החקירה שקיימים בתיק ומפעולות הקירה שבוצעו מהארכת המעצר הקודמת ועד עתה יש בהם כדי ללמד כי קיים חשש לשיבוש חקירה".

השופטת התייחסה לפעולות החקירה המתוכננות, ואמרה כי "יש פעולות החשופות לשיבוש המחייבות את המשך מעצרה", ולכן בהתחשב בעוצמת החשד הסביר ומשך הזמן בה מצויה הפצ"רית במעצר, היא החליטה להיעתר לבקשה להאריך את המעצר עד יום שישי בשעה 10:00.

במהלך הדיון נחשף כי בהתאם לצו ביהמ"ש, המשטרה תפסה במהלך חיפוש שנערך בביתה של הפצ"רית את השעון החכם מסוג אפל ווטש שלה והיא סיפקה למשטרה את קוד הכניסה אליו.

נציג המשטרה אמר בדיון כי לאחר הארכת המעצר הראשונה "צוות החקירה פעל סביב השעון כדי לבצע עשרות פעולות וגביית עדויות וניתן להגיד שהחשד נגד החשודה התחזק משמעותית".

לדברי נציג המשטרה, "עילת השיבוש מרחפת לכל אורך הדרך, עוד לפני שנעצרה. בכל עת מרחף בחקירה קשר השתיקה בסביבתה הקרובה של החשודה, בהתייחס להליך הבדיקה של ההדלפה והצורך של צוות החקירה לפצח את קשר השתיקה".

במהלך הדיון חשף נציג המשטרה כי מספר החשודים בפרשה עלה לשמונה, כשאמר כי המשטרה חקרה "לפחות עוד שלושה חשודים ומעורבים נוספים כעדים".

מלבד השעון החכם, נחשף בדיון כי המשטרה תפסה בביתה שלוש דפדפות שבהן הפצ"רית סיכמה את שיחותיה עם עורכי הדין. פרקליטה, עו"ד דורי קלגסבלד, אמר על כך כי הם ביקשו שהמשטרה תחזיר את זה בגלל חיסיון או שלחילופין יכניסו את החומר למעטפה סגורה.

נציג המשטרה הודה כי בחיפוש שנערך בביתה ביום המעצר נתפסו "שלוש דפדפות בחדר השינה כולל קרעים של מכתב ספציפי". הוא ציין כי לא הייתה מודעות שמדובר בחיסיון עו"ד לקוח ועדכן כי המטרה החליטה להכניס זאת למעטפה סגורה, אותה הוא יעביר לעיון בית המשפט.

השופטת הבהירה כי "לא ניתן לעשות כל שימוש ועיון בחומר שנמצא במעטפה. אם וכאשר יעלה הצורך - תוגש בקשה מתאימה לבית המשפט".

סנגורה עו"ד קלגסבלד קבל על כך שההתנהלות בפרשה פועלת "באווירה של היסטריה כללית".

חקירותיה של הפצ"רית לשעבר החלו אתמול ולפי הדיווח ב-ynet הן מתנהלות במתקן של משרד הביטחון כדי לשמור על מידור וסודיות.

לפי הדיווח ב-ynet, המקורבת שחשפה את הפרשה זומנה אתמול להשלמת עדות והיא עומתה עם התובע הצבאי הראשי לשעבר, אל"מ סולומש, שטען כי גילה על ההדלפה רק לאחר מכן.

לאחר ההחלטה על הארכת מעצרה של הפצ"רית, דנה השופטת בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של התובע הצבאי הראשי לשעבר, אל"מ מתן סולומש, ביומיים.

נציג המשטרה טען בדיון כי "החשדות התחזקו משמעותית". לדבריו, "פעולותיו היו חלק מקשר השתיקה שאנחנו מנסים לפצח".