המשטרה עצרה עורך דין שסמוך לביתו אותר מצבור אמצעי לחימה

אמצעי הלחימה שאותרו ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי המחוז הצפוני יחד עם לוחמי מג״ב פעלו שלשום (שלישי) בכפר מנדא בצפון, במסגרת הפעילות ערכו הכוחות חיפוש במתחם הסמוך לביתו של עורך דין, תושב המקום בן 42 ואיתרו מצבור בלתי חוקי של אמצעי לחימה.