בצל החקירה נגדו: ראש להב 433 יוצא לחופשה בת שבוע

אחרי שנחקר בחשד להפרת אמונים ושימוש בכוח משרתו, מפקד להב 433, ניצב מני בנימין, ביקש לצאת לחופשה בת שבוע, כך מסרה המשטרה, שהוסיפה כי המפכ"ל דני לוי אישר את בקשתו (משטרה)

ניצב מני בנימין (צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90)

מפקד להב 433, ניצב מני בנימין, ביקש לצאת לחופשה בת שבוע אחרי שנחקר בחשד להפרת אמונים ושימוש בכוח משרתו. כך מסרה היום (חמישי) המשטרה, שהוסיפה כי המפכ"ל דני לוי אישר את בקשתו. אתמול הסתיימה החקירה של ניצב בנימין במחלקה לחקירות שוטרים, וחומרי החקירה הועברו למשטרה. מח"ש לא ביקשה תנאים נוספים לשחרורו של בנימין.

ההודעה מגיעה יום לאחר שנחקר וטרם שוחרר ללא תנאים, כאשר בחקירה עלה נושא חדש המצריך גביית עדויות מגורמים ביחידה. בנימין מעוניין לאפשר לחקירה להתנהל במהירות ובאופן תקין, כך מסר מטעמו עורך דינו, אורי קורב.

בחקירה שנערכה אתמול עלה נושא חדש הדורש גביית עדויות מגורמים נוספים ביחידת להב 433. ראש היחידה מעוניין לאפשר להליך החקירה להתקדם ללא הפרעות ובמהירות המירבית.

עורך הדין קורב הדגיש כי בנימין שיתף פעולה באופן מלא עם החוקרים מהרגע הראשון, וכך גם בחקירה שנערכה אתמול. בסיום החקירה שוחרר ראש להב 433 ללא תנאים כלשהם.

