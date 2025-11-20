בצל החקירה נגדו: ראש להב 433 יוצא לחופשה בת שבוע

ניצב מני בנימין ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

מפקד להב 433, ניצב מני בנימין, ביקש לצאת לחופשה בת שבוע אחרי שנחקר בחשד להפרת אמונים ושימוש בכוח משרתו. כך מסרה היום (חמישי) המשטרה, שהוסיפה כי המפכ"ל דני לוי אישר את בקשתו. אתמול הסתיימה החקירה של ניצב בנימין במחלקה לחקירות שוטרים, וחומרי החקירה הועברו למשטרה. מח"ש לא ביקשה תנאים נוספים לשחרורו של בנימין.