שוטרי תחנת בית שמש שבמרחב ציון, הוזעקו הלילה מעט לאחר השעה 22:30 על ידי צוות רפואי שנקרא למקום, זאת לאחר שהפונה לעזרתם לא פתח את דלת הבית.

לאחר הגעתם של השוטרים ופתיחת דלת הכניסה לבית, הבחינו כי הקורבן מפוחד ממש ורועד. בבירור מהיר לפשר העניין, גלל בפניהם כי המטפל שלו - עובד זר בשנות ה-40 לחייו, חזר שעות ספורות קודם לבית כשהוא כפי הנראה בהשפעת אלכוהול.

בהמשך לכך, ביקש הקורבן מהמטפל לסייע לו במקלחת אולם, סירב לכך המטפל בטענה שסייע לו להתקלח בשעות הבוקר. לאחר שהקורבן הפציר בו כי אין קשר בין הדברים, 'נאות' החשוד לסייע, הכניסו למקלחת והשאירו שם לבדו ללא השגחה.

כשביקש הקורבן מגבת, נטל החשוד מספריים וניסה לפגוע בקורבן בפלג גופו התחתון. בניסיון לחמוק מפגיעה, נפל הקורבן על הרצפה וכתוצאה מכך נחבל בפניו ובגופו, ונזקק לבדיקות רפואיות בבית החולים, אליהם פונה על ידי גורמי הרפואה.

בסריקה בבית, איתרו השוטרים את המספריים בהם נעשה שימוש אלים לכאורה, כשהם בחדר השירותים.

עם הגעת השוטרים לדירה, החשוד התנגד למעצר ותקף גם אותם. בסופו של דבר החשוד נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה בתחנת בית שמש בגין עבירות של תקיפת חסר ישע, תקיפה הגורמת חבלה ותקיפת שוטרים.

הבוקר הוא הובא בפני בימ"ש ומעצרו הוארך ביומיים, עד לתאריך 27.11, וחקירת המשטרה נמשכת.