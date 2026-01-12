מבצע 'מגן הבירה' | צפו ( צילום: דוברות המשטרה )

המשטרה פתחה הלילה (בין ראשון לשני) בתוכנית 'מגן הבירה' בהשתתפות מאות לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, מסתערבי מג"ב ירושלים ושוטרי מחוז ירושלים.

שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי משמר הגבול ומסתערבים פשטו על מחנה הפליטים שועפט. שמונה חשודים נעצרו, כלי נשק ותחמושת נתפסו והוחרמו. במשטרה ציינו כי "המבצע מתמקד בפעילות התקפית ויזומה בלב השטח, תוך שילוב זרועות בין מודיעין מדויק ליכולות מבצעיות מתקדמות, במטרה להגביר את הביטחון האישי של כלל תושבי ירושלים בפרט וישראל בכלל".

מבצע 'מגן הבירה' ( צילום: דוברות המשטרה )

האמצעים שנתפסו בפשיטה

• 3 אקדחים.

• חלקי M16.

• תחמושת בתפזורת.

• 2 אפודי קרב צבאיים.

• אקדח איירסופט.

• רכב משוכפל.

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, אמר הבוקר: "מימוש שלטון החוק בכל נקודה ונקודה הוא תנאי הכרחי לביטחון הבירה. 'מגן הבירה' אינו מבצע נקודתי, אלא שלב חדש ומשמעותי בהגנה על ירושלים. ביטחון הבירה מתחיל בעומק השטח, בנחישות ובהתקפיות. המבצע מהווה מסר ברור לכל מי שחורש רע: אין מקום חסין מפני ידה הארוכה של המשטרה.

"אנחנו מחזקים את הריבונות ומרחיבים את המשילות בכל פינה בעוטף ירושלים ובכפרים, מתוך מחויבות בלתי מתפשרת לשלומם וביטחונם של כלל תושבי ירושלים והאזור. היכן שיש טרור ופשיעה – אנחנו נהיה שם כדי לגדוע אותם ולהשיב את הסדר על כנו. המדיניות שלנו ברורה – אפס סובלנות כלפי מי שינסה לערער על הריבונות או לפגוע בביטחון האזרחים".

מפקד משמר הגבול, ניצב יצחק בריק: "לוחמי ולוחמות משמר הגבול פעלו הלילה בלב מחנה הפליטים שועפט בנחישות, במקצועיות ובשילוב זרועות מלא יחד עם שוטרי מחוז ירושלים, כחלק מהמאמץ למיגור הטרור והפשיעה ובמטרה לחזק את הביטחון האישי ואת ביטחונם של אזרחי ירושלים והאזור.

"משמר הגבול ממשיך להוות כוח מבצעי מיוחד במימוש שלטון החוק, בסיכול איומים ובהעמקת המשילות, בכל מקום שבו נדרש מענה תקיף, מדויק ובלתי מתפשר. לוחמי מג״ב מהווים מכפיל כוח משמעותי בכל גזרה, ופועלים בנחישות להשבת הביטחון ולשמירה על מרחב חיים בטוח".

