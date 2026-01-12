כיכר השבת
מבצע 'מגן הבירה'

סמוך לשכונה החרדית: מאות לוחמים פשטו על שועפט | חשודים נעצרו, כלי נשק נתפסו 

המשטרה פתחה במבצע 'מגן הבירה' | מסתערבים, שוטרים ולוחמי מג"ב פשטו על מחנה הפליטים שועפט | 8 עצורים, כלי נשק ותחמושת נתפסו והוחרמו (חדשות)

מבצע 'מגן הבירה' | צפו (צילום: דוברות המשטרה)

פתחה הלילה (בין ראשון לשני) בתוכנית 'מגן הבירה' בהשתתפות מאות לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, מסתערבי מג"ב ירושלים ושוטרי מחוז ירושלים.

שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי משמר הגבול ומסתערבים פשטו על מחנה הפליטים שועפט. שמונה חשודים נעצרו, כלי נשק ותחמושת נתפסו והוחרמו.

במשטרה ציינו כי "המבצע מתמקד בפעילות התקפית ויזומה בלב השטח, תוך שילוב זרועות בין מודיעין מדויק ליכולות מבצעיות מתקדמות, במטרה להגביר את הביטחון האישי של כלל תושבי ירושלים בפרט וישראל בכלל".

מבצע 'מגן הבירה' (צילום: דוברות המשטרה)

האמצעים שנתפסו בפשיטה

• 3 אקדחים.

• חלקי M16.

• תחמושת בתפזורת.

• 2 אפודי קרב צבאיים.

• אקדח איירסופט.

• רכב משוכפל.

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, אמר הבוקר: "מימוש שלטון החוק בכל נקודה ונקודה הוא תנאי הכרחי לביטחון הבירה. 'מגן הבירה' אינו מבצע נקודתי, אלא שלב חדש ומשמעותי בהגנה על ירושלים. ביטחון הבירה מתחיל בעומק השטח, בנחישות ובהתקפיות. המבצע מהווה מסר ברור לכל מי שחורש רע: אין מקום חסין מפני ידה הארוכה של המשטרה.

"אנחנו מחזקים את הריבונות ומרחיבים את המשילות בכל פינה בעוטף ירושלים ובכפרים, מתוך מחויבות בלתי מתפשרת לשלומם וביטחונם של כלל תושבי ירושלים והאזור. היכן שיש ופשיעה – אנחנו נהיה שם כדי לגדוע אותם ולהשיב את הסדר על כנו. המדיניות שלנו ברורה – אפס סובלנות כלפי מי שינסה לערער על הריבונות או לפגוע בביטחון האזרחים".

מבצע 'מגן הבירה' (צילום: דוברות המשטרה)

מפקד משמר הגבול, ניצב יצחק בריק: "לוחמי ולוחמות משמר הגבול פעלו הלילה בלב מחנה הפליטים שועפט בנחישות, במקצועיות ובשילוב זרועות מלא יחד עם שוטרי מחוז ירושלים, כחלק מהמאמץ למיגור הטרור והפשיעה ובמטרה לחזק את הביטחון האישי ואת ביטחונם של אזרחי ירושלים והאזור.

"משמר הגבול ממשיך להוות כוח מבצעי מיוחד במימוש שלטון החוק, בסיכול איומים ובהעמקת המשילות, בכל מקום שבו נדרש מענה תקיף, מדויק ובלתי מתפשר. לוחמי מג״ב מהווים מכפיל כוח משמעותי בכל גזרה, ופועלים בנחישות להשבת הביטחון ולשמירה על מרחב חיים בטוח".

מבצע 'מגן הבירה' (צילום: דוברות המשטרה)
מבצע 'מגן הבירה' (צילום: דוברות המשטרה)
מבצע 'מגן הבירה' (צילום: דוברות המשטרה)

0 תגובות

2
מחנה הפליטים שועפט ≠ שכונת שועפט, זה חמש דקות משם, מעבר למחסומים גבוהים ועולם אחר לגמרי
לא סמוך לאף שכונה חרדית
1
לא מבינה למה צריך לשלוח חיילים לסכן את נפשם. זה היה יכול להיות הבן שלי, הבן שלך. לא מבינה למה מתייחסים לחילים כאילו הם עשויים ללא חת, ושאין בעיה לשלוח אותם למשימות מסוכנות. ראינו מה קרה כשחיילים נכנסו לאזורים מאוכלסים. בנים יחידים נכנסים לתוך קסבה, ומישהו זורק עליהם לבנה מהגג, והם מתים. צעדים מיותרי
עדינה
עם פחד, - לא מנצחים. זהירות ואומץ מתבקשים וגם מנצחים
משה

