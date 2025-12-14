לא שכחנו: המחאה החריגה שהכניסה המשטרה להודעת הדוברות התמימה 

באורח חריג, משטרת ישראל החלה לפרסם היום (ראשון) הודעת מחאה בהודעות הדוברות שלה על העובדה שהחטוף החלל האחרון - השוטר הגיבור רן גואילי, עדיין נמצא בשבי חמאס בעזה.

לדוגמה, בהודעת דוברות שעסקה בתושבי יפו שנעצרו לאחר התנהגות "העלולה להפר את שלום הציבור", וקריאות ערביות "ברוח ובדם נפדה את יפו", פתחה המשטרה את ההודעה במילים:

"ראשון לצאת | אחרון לחזור

מחכים לרס״ר רני גואילי כבר 800 ימים 🎗️

================

בהמשך צוין כי "המשטרה עצרה לפני זמן קצר 4 תושבי יפו, בשנות ה- 20, בגין התנהגות שעלולה להפר את שלום הציבור.

אתמול בשעות הערב, התקיימה תהלוכה בלתי חוקית ביפו, במהלכה נשמעו קריאות "ברוח בדם נפדה את יפו", "תגידו לכלבי שב"כ אנחנו לא מפחדים מעימות".

בשל החשש להפרת הסדר ופגיעה בשלומו של הציבור, לפני זמן קצר נעצרו 4 מעורבים נוספים בהפגנה שהתקיימה אתמול.

כאמור, שלושת החשודים נעצרו והועברו לחקירה במשטרת יפו.

אנו קוראים לציבור לשמור על החוק ולא להיגרר אחר מסיתים ופורעי חוק, שמנסים לפגוע במרקם החיים בעיר יפו. משטרת ישראל תמשיך לפעול לשמירה על הביטחון והסדר הציבורי, ותנקוט ביד קשה נגד פורעי חוק שיפרו את הסדר."

אך גם בסיום ההודעה, הזכירה המשטרה את השוטר הגיבור שעדיין לא חזר:

=================

"רס״ר רני גואילי יצא ראשון ב־7.10, יחד עם שוטרי ולוחמי משטרת ישראל להילחם ולהגן, והוא האחרון לחזור."

כך זה נראה: