כיכר השבת
נערכות סריקות

דרמה בנתב"ג: רכב פרץ את מחסום הבידוק, הנהג נמלט; נשלל חשד לאירוע ביטחוני

רכב עם לוחית רישוי מזויפת פרץ את מחסום הבידוק בכניסה לנתב"ג מכביש 1, ולאחר מכן נמלט הנהג באופן רגלי | המשטרה מסרה כי נערכות סריקות אחר החשוד, והדגישה שנשלל חשד לאירוע ביטחוני או לפח"ע (משטרה)

(צילום: Arie Leib Abrams/Flash90)

רגעי דרמה נרשמו הערב (שלישי) בנתב"ג, כאשר רכב עם לוחית רישוי מזויפת פרץ את מחסום הבידוק בכניסה לנתב"ג מכביש 1, ולאחר מכן נמלט הנהג באופן רגלי. המשטרה מסרה כי נערכות סריקות אחר החשוד, והדגישה שנשלל חשד לאירוע ביטחוני או לפח"ע

מדוברות המשטרה נמסר: "שוטרי מרחב נתב"ג ובטחון רש"ת מבצעים כעת סריקות אחר נהג רכב שפרץ את מחסום הבידוק בכניסה מכביש 1 ונמלט רגלית, ככה"נ על רקע פלילי. נשלל חשד לאירוע פח"ע.

הרכב החשוד, שנשא לוחית רישוי מזויפת שהגיע לשער הכניסה הראשי בנתב"ג, לא נשמע להנחיות המאבטחים והנהג המשיך בנסיעה פנימה ולאחר מכן נמלט רגלית.

בתוך כך, שוטרי מרחב נתב"ג ומאבטחי רש"ת עורכים סריקות, בסיוע מסוק משטרתי אחר הנהג, לצד בחינת מקצועית של הרכב הנטוש ע"י חבלן, אשר שלל המצאות מטען או אירוע בטחוני".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר