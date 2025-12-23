( צילום: Arie Leib Abrams/Flash90 )

רגעי דרמה נרשמו הערב (שלישי) בנתב"ג, כאשר רכב עם לוחית רישוי מזויפת פרץ את מחסום הבידוק בכניסה לנתב"ג מכביש 1, ולאחר מכן נמלט הנהג באופן רגלי. המשטרה מסרה כי נערכות סריקות אחר החשוד, והדגישה שנשלל חשד לאירוע ביטחוני או לפח"ע