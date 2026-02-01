לאחר שחסם בימים האחרונים את רכביהם של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק ושל ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, פעיל הימין מרדכי דוד הגיע הערב (ראשון) למשטרת מרחב ירקון לחקירה בחשד להפרעה לסדר הציבורי.

דוד אמר לפני החקירה: "אני גאה שחסמתי את אהרן ברק ואת אהוד ברק. אני חסמתי את הדיקטטור הגדול ביותר שקם לעם היהודי״.

דוד עורר סערה לאחר שחסם בשבוע שעבר את רכבו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, בעת שזה יצא מאירוע צבאי, וכינה אותו בין היתר "חמינאי". בהמשך השבוע גם חסם לזמן מה את רכבו של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. זה גם העיד בסוף השבוע כנגד דוד.

ההזמנה היום מגיעה שעות ספורות לאחר שהזמנה קודמת לחקירה, שקיבל דוד, בוטלה במפתיע ללא הסבר וללא קביעת תאריך חדש. כעת כאמור הוזמן מחדש והוא צפוי להגיע הערב לחקירה.

בסוף השבוע התייחס דוד למתקפות עליו וכתב: "הרשת סוערת על כך שחסמתי את אהרן ברק שהוא ניצול שואה בן 89. שאלה: מה עם ביבי שהוא בן 76 ואח שכול? מה עם הרב טאו שהוא בן 89 וניצול שואה? והשמאלנים רדפו אותו וחסמו אותו אין ספור פעמים, מישהו הזדעזע? או רק כשזה אדם מהמחנה השני?! חבורת צבועים".