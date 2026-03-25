ההברחה סוכלה

27 שב"חים הוחבאו בעגלת טרקטור ונתפסו | צפו בתיעוד

לוחמי מג"ב איו"ש סיכלו הברחת 27 שוהים בלתי חוקיים שהוסלקו בעגלת טרקטור סמוך לכוכב יאיר | צפו בתיעוד (משטרה)

לוחמי מג"ב איו"ש פעלו אתמול (שלישי) בהכוונה מודיענית של היחידה המרכזית של מג"ב מרכז לסיכול הברחת שוהים בלתי חוקיים בסמוך לגדר המערכת.

במהלך הפעילות, הכוחות תצפתו על מעבר חקלאי בגדר והבחינו בטרקטור עם עגלה נגררת מכוסה, שחצה משטחי יהודה ושומרון לשטחי המדינה.

הלוחמים החלו במעקב אחר הטרקטור ועצרו אותו בשטח חקלאי בסמוך לכוכב יאיר.

בבדיקה שביצעו הלוחמים, אותרה העגלה כשהיא מלאה בקרטונים אשר שימשו להסלקה, ובתוכה זוהו 27 שוהים בלתי חוקיים.

השוהים הבלתי חוקיים והחשוד בהסעתם נעצרו והועברו להמשך חקירה במשרד החקירות והמודיעין של מג"ב איו"ש.

