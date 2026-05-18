בן 18 מביתר עילית נעצר כשניסה להשתמש שוב בכרטיס אשראי גנוב

במהלך היממה האחרונה, הניבה פעילות שוטרי מרחב יהודה ממחוז ש"י, שבחלקה מוכוונת מודיעין משטרתי, למעצרם של חשודים בעבירות פליליות, הפוגעות בביטחונו וברכושו של הציבור. חלק מהעצורים היו דרושים למחוזות משטרת ישראל והם נתפסו כשהם מנסים למצוא מקלט לאחר מעשיהם בגזרת איו"ש.

באחד מהמקרים, נעצר אמש חשוד בהתפרצות לרכב מיום 15.5, גניבת כרטיסי אשראי מתוכו ועשיית שימוש בהם. את המעצר הפשוט והמהיר הזה, גם השוטרים לא תיארו לעצמם, זאת לאחר שהחשוד עשה טעות שהובילה לכך. במהלך פעילות חקירתית שכללה איסוף ממצאים וראיות מבית עסק בו נעשה שימוש על ידי חשוד בכרטיס גנוב, הבחינו לפתע בחשוד המתועד נכנס שוב אל בית העסק על מנת לרכוש סיגריות, כדבריו, והשוטרים שנכחו במקום הודיעו לו על מעצרו.

החשוד, תושב ביתר עילית בן 18, נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה עציון בגין עבירות של גניבה מרכב ושימוש ברכיב חיוני באמצעי תשלום. בסיום חקירתו, נשלח בתנאים מגבילים למעצר בית, איסור יצירת קשר עם מעורבים נוספים וערבות כספית.

במקרה נוסף, בפעילות שוטרי סיור תחנת המשטרה עציון הלילה למיגור עבירות גניבת רכב ואיתור כלי רכב גנובים, אותר ונתפס אופנוע חשוד כגנוב שמספרו זויף על ידי חשוד שנעצר סמוך לבית ג'אלא. החשוד שנעצר, הועבר לחקירה בתחנת המשטרה והאופנוע נגרר לחזקת המשטרה, לטובת בדיקתו המעמיקה.