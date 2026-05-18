כיכר השבת
מבצע משטרתי מיוחד

בן 18 מביתר עילית נעצר כשניסה להשתמש שוב בכרטיס אשראי גנוב

שוטרי מרחב יהודה ממחוז ש"י פעלו למיגור הפשיעה ועצרו חשוד בהתפרצות ושימוש בכרטיס אשראי גנוב, שב לבית עסק על מנת לרכוש סיגריות - ונעצר | בנוסף, נתפס חשוד עם כלי רכב גנוב ומספר דרושי חקירה (משטרה)

העצורים במבצע המשטרתי (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך היממה האחרונה, הניבה פעילות שוטרי מרחב יהודה ממחוז ש"י, שבחלקה מוכוונת מודיעין משטרתי, למעצרם של חשודים בעבירות פליליות, הפוגעות בביטחונו וברכושו של הציבור. חלק מהעצורים היו דרושים למחוזות והם נתפסו כשהם מנסים למצוא מקלט לאחר מעשיהם בגזרת איו"ש.

באחד מהמקרים, נעצר אמש חשוד בהתפרצות לרכב מיום 15.5, גניבת כרטיסי אשראי מתוכו ועשיית שימוש בהם. את ה הפשוט והמהיר הזה, גם השוטרים לא תיארו לעצמם, זאת לאחר שהחשוד עשה טעות שהובילה לכך. במהלך פעילות חקירתית שכללה איסוף ממצאים וראיות מבית עסק בו נעשה שימוש על ידי חשוד בכרטיס גנוב, הבחינו לפתע בחשוד המתועד נכנס שוב אל בית העסק על מנת לרכוש סיגריות, כדבריו, והשוטרים שנכחו במקום הודיעו לו על מעצרו.

החשוד, תושב ביתר עילית בן 18, נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה עציון בגין עבירות של גניבה מרכב ושימוש ברכיב חיוני באמצעי תשלום. בסיום חקירתו, נשלח בתנאים מגבילים למעצר בית, איסור יצירת קשר עם מעורבים נוספים וערבות כספית.

במקרה נוסף, בפעילות שוטרי סיור תחנת המשטרה עציון הלילה למיגור עבירות גניבת רכב ואיתור כלי רכב גנובים, אותר ונתפס אופנוע חשוד כגנוב שמספרו זויף על ידי חשוד שנעצר סמוך לבית ג'אלא. החשוד שנעצר, הועבר לחקירה בתחנת המשטרה והאופנוע נגרר לחזקת המשטרה, לטובת בדיקתו המעמיקה.

העצורים במבצע המשטרתי (צילום: דוברות המשטרה)
העצורים במבצע המשטרתי (צילום: דוברות המשטרה)

עוד במהלך היממה, בשתי פעילויות התקפיות מוכוונות מודיעין מדויק של רכז יחידת 'חץ יהודה' ובסיוע חמ"ל רוא"ה במחוז ש"י, עצרו לוחמי זרוע מבצעית יחידת ה'חץ', 2 חשודים הדרושים לחקירה במחוזות משטרת ישראל השונים, כחלק מפעילות שוטרי מחוז ש"י לסייע לאיתורם ומעצרם של חשודים השוהים בתחומי איו"ש - 'עוצרים באדום'.

במקרה הראשון, עצרו לוחמי זרוע מבצעית יס"מ 'חץ יהודה' חשוד פלסטיני תושב דורא בן 21, אשר מוכרז דרוש לחקירה על ידי תחנת ראשל"צ במחוז מרכז של המשטרה, בגין עבירות שבל"ר.

במקרה נוסף, עצרו לוחמי היס"מ בסיוע והכוונת חמ"ל רוא"ה, דרוש לחקירה לתחנת זבולון שבמחוז חוף של המשטרה, בגין עבירות שב"ח. החשוד, פלסטיני תושב סמוע בן 18, נעצר והועבר להמשך חקירתו בצפון.

משטרהמעצרביתר עיליתגניבהגניבת כרטיס אשראימחוז ש"י

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר