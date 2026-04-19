היה בסכנה ממשית

במים סוערים בחוף הרצליה: כך שוטרי השיטור הימי חילצו גולש שנסחף

שוטרי השיטור הימי בתל אביב חילצו גולש שנסחף לאחר שנכנס לגלוש בחוף הרצליה - למרות תנאי ים סוערים שהובילו לסכנה ממשית לחייו

תיעוד מפעילות החילוץ (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי השיטור הימי בתל אביב, חילצו אמש (מוצ"ש) גולש שנסחף לאחר שנכנס לגלוש בחוף הרצליה, למרות תנאי ים סוערים שהובילו לסכנה ממשית לחייו.

עם קבלת הדיווח, יצאו השוטרים למקום וביצעו סריקות מהירות תוך שימוש באמצעי תאורה חזקים, במהלכן איתרו את הגולש במים הסוערים וחילצו אותו בבטחה אל החוף, כשהוא בריא ושלם.

במשטרה אומרים כי "מדובר בפעולה מהירה, מקצועית ומדויקת של השוטרים, שהובילה להצלת חיים ומניעת אסון".

משטרת ישראל קוראת לציבור לנהוג באחריות ולהימנע מכניסה לים בתנאי מזג אוויר סוערים. יש להתעדכן בתחזיות מזג האוויר מראש, ולהקפיד לעדכן אדם קרוב טרם כניסה למים.

