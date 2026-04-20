כיכר השבת
נעצר בתום מרדף

השוטר: "מה יש לך, למה ברחת?"; הנהג: "אני פסול נהיגה..." | צפו במעצר

משטרת התנועה הארצית עצרו, בתום מרדף ברמלה, נהג שביצע עבירת תנועה | בבדיקה התברר כי מעולם לא הוציא רישיון נהיגה ונתפס זו הפעם השלישית כשהוא נוהג ללא רישיון | צפו (משטרה)

תיעוד המעצר ממצלמת הגוף של השוטר (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות אכיפה ממוקדת של משטרת התנועה הארצית (ימת"א שפלה) נגד עבירות תנועה מסכנות חיים בכביש 44 בסמוך לרמלה, השוטרים הבחינו בנהג רכב פרטי שעה שביצע עבירת תנועה וקראו לו לעצור.

בתגובה, הנהג החל בנהיגה פרועה בכביש, בניגוד לכיוון התנועה ותוך סיכון ממשי של משתמשי הדרך, תוך מרדף ששוטרי ימת"א שפלה מנהלים אחריו.

בתום המרדף, הנהג נעצר בסמוך לרמלה. בבדיקה נמצא כי הנהג, בן 35 מכפר שמואל, מעולם לא הוציא רישיון נהיגה ונתפס נוהג ללא רישיון זו הפעם השלישית.

הנהג הובא לחקירה בפני בוחני התנועה, בסיומה נכלא. בדיון בביהמ"ש הוארך מעצרו של הנהג ב-4 ימים נוספים.

במשטרה מציינים כי "בימים אלה ובמסגרת המלחמה העיקשת לבלימת הקטל בכבישים. מתקיים מבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד- מבצע מחויבים לחיים: תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים - במסגרתה נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל".

מעצרמרדףמשטרת התנועהנהיגה ללא רישיון

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

