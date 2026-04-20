פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) כתב אישום נגד שבעה נאשמים, קצינים ביחידות מסווגות בצה"ל ובמשטרה, בגין עבירות של לקיחת שוחד, גניבה בידי עובד ציבור, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט, עבירות מס ועבירות נוספות.

כתב האישום הוא פרי חקירה משותפת שהתנהלה על ידי שב"כ, ימ"ר מרכז במשטרת ישראל, מצ"ח ומח"ש, והתיק נחקר בין היתר בעבירות ביטחון. הנאשמים נחשדים בעבירות של לקיחת שוחד, גניבה בידי עובד הציבור, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט, עבירות מס ועבירות נוספות.

מכתב האישום עולה, כי הנאשמים ביצעו את העבירות במסגרת פעילותם כקצינים ביחידות מסווגות בצה"ל ובמשטרת ישראל. הנאשמים פעלו במשך חודשים ארוכים, במהלך השנה האחרונה, תוך ניצול תפקידם וסמכויותיהם ונטלו לכיסם שלא כדין סכומים ורכוש בשווי מצטבר של עשרות מיליוני שקלים. את סכומי השוחד והגניבה הלבינו מרבית הנאשמים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.

במהלך החקירה נתפסו ארנקי קריפטו וכספים במזומן בשווי מצטבר של מעל 50 מיליון שקל. לאחר שנודע לחלק מהנאשמים על תחילת החקירה ומעצרו של אחד המעורבים בפרשה, פעלו שלושה נאשמים על מנת להעלים ראיות בכוונה להכשיל את החקירה.