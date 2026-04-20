כיכר השבת
כך הם פעלו

שוחד והלבנת הון בעשרות מיליונים: אישומים נגד קצינים ביחידות מסווגות בצה"ל ובמשטרה

כתב אישום הוגש נגד שבעה נאשמים בגין עבירות של לקיחת שוחד, גניבה בידי עובד הציבור, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט, עבירות מס ועבירות נוספות | במהלך החקירה נתפסו ארנקי קריפטו וכספים במזומן בשווי מצטבר של מעל 50 מיליון שקל (משטרה)

מעצר | אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) כתב אישום נגד שבעה נאשמים, קצינים ביחידות מסווגות בצה"ל ובמשטרה, בגין עבירות של לקיחת שוחד, גניבה בידי עובד ציבור, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט, עבירות מס ועבירות נוספות.

כתב האישום הוא פרי חקירה משותפת שהתנהלה על ידי שב"כ, ימ"ר מרכז במשטרת ישראל, מצ"ח ומח"ש, והתיק נחקר בין היתר בעבירות ביטחון. הנאשמים נחשדים בעבירות של לקיחת שוחד, גניבה בידי עובד הציבור, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט, עבירות מס ועבירות נוספות.

מכתב האישום עולה, כי הנאשמים ביצעו את העבירות במסגרת פעילותם כקצינים ביחידות מסווגות בצה"ל ובמשטרת ישראל. הנאשמים פעלו במשך חודשים ארוכים, במהלך השנה האחרונה, תוך ניצול תפקידם וסמכויותיהם ונטלו לכיסם שלא כדין סכומים ורכוש בשווי מצטבר של עשרות מיליוני שקלים. את סכומי השוחד והגניבה הלבינו מרבית הנאשמים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.

במהלך החקירה נתפסו ארנקי קריפטו וכספים במזומן בשווי מצטבר של מעל 50 מיליון שקל. לאחר שנודע לחלק מהנאשמים על תחילת החקירה ומעצרו של אחד המעורבים בפרשה, פעלו שלושה נאשמים על מנת להעלים ראיות בכוונה להכשיל את החקירה.

שוחדקריפטויחידות מיוחדותהלבנון הון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר