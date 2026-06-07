תושב בני ברק הצית רכבים וגרם נזק לרכוש - עד שנעצר | צפו

חוקרי תחנת בני ברק- רמת גן ניהלו בשבועות האחרונים חקירה מואצת נגד גבר, בחשד למעורבותו במספר אירועים שבהם גרם נזק רב לרכוש במכוון.

החשוד, בן 35, תושב בני ברק, נעצר ומעצרו הוארך מעת לעת.

על פי חומר החקירה, במהלך חודש מאי האחרון היה החשוד מעורב במספר אירועים בעיר בני ברק. באירוע הראשון גרם נזק למצלמת אבטחה ולמחסום חנייה ברחוב מבצע קדש. בהמשך גרם נזק למחסום חנייה נוסף של סופרמרקט ברחוב הקישון. שוטרים שהגיעו למקום עצרו את החשוד לחקירה.

בהמשך אותו שבוע, על פי החשד, הצית מתקנים בגינה ציבורית וכן עץ דקל בבני ברק. יומיים לאחר מכן הצית פח אשפה ברמת גן, ובהמשך הצית שלושה כלי רכב חונים בבני ברק. בנוסף, ניפץ את חלונות הזכוכית של סניף בנק ברחוב חזון איש בעיר.

עם סיום החקירה הוגשה נגד החשוד הצהרת תובע. בית המשפט האריך את מעצרו בחמישה ימים, ובכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום בימים הקרובים.