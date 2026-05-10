שוב זה קורה: תושב ירושלים נעצר בחשד שאיים לפגוע בשר בן גביר 

המשטרה הודיעה כי עצרה היום (ראשון) תושב ירושלים בשנות ה-60 לחייו, בחשד לכך שאיים לפגוע בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. לפי ההודעה, החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהוגשה למשטרה, והחשוד הועבר לחקירה בתחנת חברון.

לפי הודעת המשטרה, "שוטרי מרחב יהודה של מחוז ש"י פתחו בשעות הצהריים בחקירת תלונה שעניינה איומים לפגיעה כנגד השר לביטחון לאומי". התלונה הוגשה על ידי אזרח, שטען כי החשוד "שוחח עמו טלפונית ובמהלך שיחה זו, השמיע באוזניו איום כלפי אותו נבחר ציבור".

"מיד עם קבלת התלונה, החלו פעולות חקירה תוך שבמקביל עודכנו בעניין זה גורמי ביטחון נוספים, בהתאם" נאמר. כאמור, החשוד אותר לפני זמן קצר, כשבסיוע שוטרי מחוז ירושלים הוא עוכב והועבר לחקירה בגין איומים בתחנת המשטרה בחברון. ממשטרת ישראל נמסר כי חקירת האירוע נמשכת.