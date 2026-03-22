במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, עצרו בלשי היל"פ (היחידה ללוחמה בפשיעה) במחוז חוף ממרחב "אשר", לחקירת שב"כ ארבעה תושבי אום אל פחם בשנות ה-20 לחייהם.

בחקירתם בשב״כ ובמשטרה עלה, כי חוליית המחבלים התאמנה באמצעות נשק לא חוקי על מנת לבצע פיגועים בישראל.

עוד עלה בחקירה כי לצורך קידום תכניתם, רכשו נשק בלתי חוקי, איירסופט, וביצעו בו אימוני ירי. בהמשך החקירה נתפסו כלי נשק נוספים:

- שני אקדחים.

- נשק אוטומטי מסוג "קרלו".

- נשק ארוך מסוג M-16.

- מחסניות ותחמושת.

בתום מיצוי כלל פעולות החקירה, הצליחו המשטרה והשב"כ לגבש תשתית ראייתית נגד החשודים. בתוך כך, הגישה פרקליטות מחוז חיפה הצהרת תובע נגד החשודים, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש כתב אישום, בצירוף בקשה למעצרם עד תום ההליכים.

מהדוברות המשותפת נמסר: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול ולסכל כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה, וימשיכו לפעול יחד עם כלל גורמי האכיפה למיצוי מלוא חומרת הדין עם המעורבים בפעילות זו".