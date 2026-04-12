הלם: השוטרים פתחו את קופסת הסיגריות ברכב - וזה מה שמצאו בה

במהלך פעילות לילית ממוקדת של שוטרי סיור מתחנת בנימין במחוז ש"י, נעצר הלילה (בין שבת לראשון) חשוד תושב ירושלים לאחר שבסיכול משטרתי אותרו ברכבו אקדח ותחמושת שהוסתרו בצורה מתוחכמת.

המעצר התרחש סמוך לכיכר אדם, באזור הנחשב לציר תנועה מרכזי ביהודה ושומרון, שם הקימו הכוחות מחסום בידוק יזום כחלק מהמאמץ המתמשך למיגור תופעות של כלי רכב גנובים ופעילות פלילית וביטחונית במרחב.

האירוע החל להתפתח כאשר הנהג החשוד הבחין במחסום המשטרתי שהוצב על הציר. במטרה לחמוק מהבידוק, ביצע הנהג פניית פרסה פתאומית והחל בנסיעה מהירה לכיוון הנגדי.

אלא שהשוטרים, שנערכו מראש לאפשרות של ניסיונות בריחה באמצעות ניידות גיבוי שנפרסו בנקודות אסטרטגיות, הצליחו לחסום את נתיב נסיעתו של הרכב ולהביא לעצירתו המיידית ללא נפגעים.

בדיקה יסודית שערכו השוטרים ברכב העלתה ממצאים מדאיגים. בתוך תא המטען, כשהם מוסלקים היטב באזור הגלגל הרזרבי, נמצאו אקדח מסוג 'גלוק' ומסיכת סקי שחורה.

לצד כלי הנשק, איתרו השוטרים קופסת סיגריות תמימה למראה, אולם בתוכה הוסתרה תחמושת חיה של כדורי 9 מ"מ. מדובר בשיטת הסלקה מוכרת בעולם הפשיעה, המיועדת להטעות את כוחות הביטחון במהלך חיפושים שגרתיים ולהציג את הציוד כחפצים אישיים חסרי חשיבות.

החשוד, גבר בן 33 תושב מחנה הפליטים שועפט שבצפון ירושלים, נעצר במקום ונלקח לחקירה במשרדי תחנת בנימין. חקירת המשטרה מתמקדת בשלב זה בניסיון להבין את המניע להחזקת הנשק ואת היעד אליו היה אמור להגיע, כאשר כל כיווני החקירה נבדקים. במהלך היום צפויה המשטרה לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרו של החשוד לצורך המשך פעולות החקירה הנדרשות בתיק.