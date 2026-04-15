382 חוקים בסכנה: הדו"ח שמטיל פצצה על פיצול היועמ"ש

ועדת החוקה, חוק ומשפט החלה היום (שני) לדון בהצעת חוק שעשויה לשנות את פני המערכת המשפטית בישראל – פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והפיכתו למשרת אמון פוליטית. אולם בעוד הקואליציה לוחצת על הדוושה לסיים את החקיקה במהירות, מונחת על שולחן הדיונים חוות דעת משפטית שמגלה את גודל האירוע: לא פחות מ-382 חוקים מעניקים ליועצת המשפטית לממשלה סמכויות רחבות כ"שומר סף" – וכולן עומדות כעת בפני העברה לידיים פוליטיות.

הדיון, שנערך בהובלת יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן, מתבסס על נוסח תזכיר החוק של פרופ' דניאל פרידמן. לפי ההצעה, תפקיד היועמ"ש יפוצל לשניים, ואופן מינויו וכהונתו ישונו באופן שיהפוך את המשרה לאיש אמונם של שרי הממשלה. המהלך מגיע על רקע מתחים ממושכים בין הממשלה הנוכחית לבין מוסד היועץ המשפטי, במיוחד בעקבות הדיונים סביב בקשת החנינה של ראש הממשלה. חוות דעת מטילה פצצה לתוך הדיון ד"ר גור בליי, היועץ המשפטי של ועדת החוקה, פרסם חוות דעת מקיפה המטילה צל כבד על ההצעה. לפי הנתונים שהציג בליי, קיימים 382 חוקים המעניקים ליועצת המשפטית סמכויות רחבות להגנה על האינטרס הציבורי – לעיתים גם כגורם המאזן והחוסם את הממשלה עצמה. בנט ממשיך בקו האנטי-חרדי שלו: זה המועמד החדש שצירף למפלגתו קובי אטינגר | 10:31 "היועץ אינו עורך דין פרטי של הממשלה", הדגיש בליי בחוות דעתו, והתריע כי אם המשרה תהפוך למשרת אמון, האיזונים הללו יתבטלו. לפי חוות הדעת, הממשלה תוסמך להתערב ולקבוע את העמדה המשפטית בכל הליך שאינו פלילי, דבר שעלול לשנות את מאזן הכוחות במערכת. בליי הציע להעביר את הסמכויות הללו לגורם עצמאי אחר, הצעה שבקואליציה לא ממהרים לאמץ. כידוע, המטרה המוצהרת של התומכים בפיצול היא צמצום כוחו של המוסד, לא העברתו לגוף אחר.

מתח בין מהירות לתיקון מאות חוקים

המתח המרכזי בדיונים נוגע לפער בין רצון הקואליציה להשלים את החקיקה בהקדם לבין הצורך בתיקון מאות חוקים וסעיפים. חוות הדעת מבהירה כי פיצול התפקיד מחייב התאמה של כל 382 החוקים שמזכירים את היועץ המשפטי לממשלה ומעניקים לו סמכויות.

בקואליציה טוענים כי המהלך נדרש כדי להחזיר את האיזונים הנכונים למערכת, ולמנוע מצב שבו גורם לא נבחר מחזיק בכוח וטו על החלטות ממשלה. מנגד, המתנגדים לחוק מזהירים כי הפיכת היועמ"ש למשרת אמון תביא לפוליטיזציה של המערכת המשפטית ותחליש את ההגנה על שלטון החוק.

רקע: מהלכים קודמים בנושא

הדיון בפיצול תפקיד היועמ"ש אינו חדש. כבר בשנות ה-80, שר המשפטים דאז, עו"ד משה ניסים, תמך ברעיון זה. בדיון שנערך בוועדת החוקה לפני מספר שבועות, ניסים תקף את אופן קידום הרפורמה הנוכחית, אך הביע תמיכה עקרונית ברעיון הפיצול.

במקביל, הכנסת אישרה לאחרונה בקריאה טרומית את חוק היועמשי"ם של ח"כ אביחי בוארון, שמחליש את מעמד היועצת המשפטית לממשלה ומחזק את מעמדם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה. לפי החוק, היועצים במשרדים יהיו כפופים למנכ"לי המשרדים ולא ליועמ"שית, והשרים יוכלו להנחות אותם ישירות לפרסם תזכירי חוק.

עימותים בוועדה

הדיונים בוועדת החוקה מלווים בעימותים חריפים. בדיון קודם, פרץ ויכוח בין יו"ר הוועדה רוטמן לבין היועץ המשפטי של הוועדה, ד"ר בליי. במהלך הדיון, בליי צעק: "אתה לא תאיים עליי!", ורוטמן מיהר להגיב: "סליחה? מה אתה צועק עליי?".

חברי כנסת מהאופוזיציה התערבו וצעקו כלפי רוטמן: "אתה מאיים על הייעוץ המשפטי של הוועדה, אל תדבר ככה לייעוץ המשפטי של הוועדה". העימות משקף את המתחים העמוקים סביב הנושא ואת הפערים בין הצדדים.

המרוץ לפיצול סמכויות הייעוץ המשפטי צפוי להפוך את הדיונים בוועדה למרתון לילי סוער שיקבע את פניה המשפטיים של ישראל. השאלה המרכזית שעומדת על הפרק: האם המהלך יביא לאיזון נכון בין הרשויות, או שמא יחליש את ההגנה על שלטון החוק ויפוליטיז את המערכת המשפטית.

