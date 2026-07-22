כיכר השבת
98 ימים לבחירות

סקר דרמטי: בנט ולפיד מתרסקים ל-14 מנדטים בלבד | איזנקוט ונתניהו בשוויון

מפלגת 'ישר!' בראשות איזנקוט משווה את הליכוד עם 21 מנדטים • מפלגת 'ביחד' של בנט צונחת לשפל חדש | גוש האופוזיציה עם הסיעות הערביות מגיע ל-71 מנדטים (פוליטי מדיני)

3תגובות
חגגו מוקדם. בנט ולפיד באיחוד (צילום: Miriam Alster/Flash90)

סקר מנדטים חדש של מכון 'המדד' שפורסם אמש (שלישי) בחדשות 13 מציג תמונה דרמטית במפה הפוליטית: מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט בשוויון עם מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה , כאשר שתי המפלגות זוכות ל-21 מנדטים כל אחת.

הליכוד יורד במנדט אחד לעומת הסקר הקודם של 'המדד', בעוד 'ישר!' שומרת על יציבות ונותרת בשוויון מוחלט עם המפלגה המובילה.

בנט בשפל חדש - 14 מנדטים בלבד

הנתון המפתיע ביותר בסקר הוא הצניחה החדה של מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט, שיורדת לשפל חדש עם 14 מנדטים בלבד.

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן ממשיכה במגמת עלייה ומתחזקת ל-11 מנדטים. ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן זוכה ל-10 מנדטים, בעוד עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר מקבלת 7 מנדטים.

בגזרת המפלגות החרדיות: ש"ס בראשות אריה דרעי זוכה ל-8 מנדטים, וכך גם יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף עם 8 מנדטים.

מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' זוכה ל-5 מנדטים. במגזר הערבי, חד"ש-תע"ל מקבלת 6 מנדטים ורע"ם בראשות מנסור עבאס זוכה ל-5 מנדטים.

נתון מעניין נוסף בסקר הוא שרשימת טרופר והנדל המשותפת חוצה את אחוז החסימה וזוכה ל-4 מנדטים. מנגד, מפלגות בל"ד וכחול לבן נותרות מתחת לאחוז החסימה ואינן עוברות את המשוכה.

מפת הגושים: יתרון ברור לאופוזיציה

כשבוחנים את מפת הגושים, התמונה ברורה: גוש מתנגדי נתניהו - כולל הסיעות הערביות - מגיע ל-71 מנדטים, מול 49 מנדטים בלבד לגוש נתניהו. עם זאת, לאפוזיציה הציונית אין רוב של 61 להקמת ממשלה.

התאמה לראשות הממשלה: איזנקוט מרחיק את נתניהו

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, הסקר מציג תמונה חד-משמעית: גדי איזנקוט מרחיב את הפער מול בנימין נתניהו וזוכה ל-47% מהציבור, לעומת 35% בלבד לנתניהו. מדובר בפער של 12 נקודות אחוז, המעיד על העדפה ברורה של הציבור הרחב. בהתמודדות ראש בראש מול נפתלי בנט: בנט מוביל עם 43% מול 40% לנתניהו.

בנימין נתניהוסקרגדי איזנקוטיאיר גולןבחירות 2026

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
אינזקוט ובנט ראשי ממשלת הסקרים
חיים
2
אוי לנו שאנחנו מתעסקים בכלל במספרים האלה ובמפלגות של חילונים שלא מבינים מה ערך של דף גמרא... מה לנו ולבנט או לאיזנקוט, האם הם יבנו לנו ישיבות או ישמרו על השבת? הציבור שלנו צריך להיות תמים עם ה' אלוהיו, ללכת ישר בדרך התורה בלי להסתכל ימינה ושמאלה על הסקרים המשוגעים האלה.
טל
1
סקרים לחוד ומציאות לחוד, ראינו כבר מספיק הפתעות ברגע האמת בקלפי... צריך לקחת את הכל בערבון מוגבל ולזכור שמי שמנהיג באמת זה ה'
כליפה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר