סקר מנדטים חדש של מכון 'המדד' שפורסם אמש (שלישי) בחדשות 13 מציג תמונה דרמטית במפה הפוליטית: מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט בשוויון עם מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, כאשר שתי המפלגות זוכות ל-21 מנדטים כל אחת.

הליכוד יורד במנדט אחד לעומת הסקר הקודם של 'המדד', בעוד 'ישר!' שומרת על יציבות ונותרת בשוויון מוחלט עם המפלגה המובילה.

בנט בשפל חדש - 14 מנדטים בלבד

הנתון המפתיע ביותר בסקר הוא הצניחה החדה של מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט, שיורדת לשפל חדש עם 14 מנדטים בלבד.

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן ממשיכה במגמת עלייה ומתחזקת ל-11 מנדטים. ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן זוכה ל-10 מנדטים, בעוד עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר מקבלת 7 מנדטים.

בגזרת המפלגות החרדיות: ש"ס בראשות אריה דרעי זוכה ל-8 מנדטים, וכך גם יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף עם 8 מנדטים.

מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' זוכה ל-5 מנדטים. במגזר הערבי, חד"ש-תע"ל מקבלת 6 מנדטים ורע"ם בראשות מנסור עבאס זוכה ל-5 מנדטים.

נתון מעניין נוסף בסקר הוא שרשימת טרופר והנדל המשותפת חוצה את אחוז החסימה וזוכה ל-4 מנדטים. מנגד, מפלגות בל"ד וכחול לבן נותרות מתחת לאחוז החסימה ואינן עוברות את המשוכה.

מפת הגושים: יתרון ברור לאופוזיציה

כשבוחנים את מפת הגושים, התמונה ברורה: גוש מתנגדי נתניהו - כולל הסיעות הערביות - מגיע ל-71 מנדטים, מול 49 מנדטים בלבד לגוש נתניהו. עם זאת, לאפוזיציה הציונית אין רוב של 61 להקמת ממשלה.

התאמה לראשות הממשלה: איזנקוט מרחיק את נתניהו

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, הסקר מציג תמונה חד-משמעית: גדי איזנקוט מרחיב את הפער מול בנימין נתניהו וזוכה ל-47% מהציבור, לעומת 35% בלבד לנתניהו. מדובר בפער של 12 נקודות אחוז, המעיד על העדפה ברורה של הציבור הרחב. בהתמודדות ראש בראש מול נפתלי בנט: בנט מוביל עם 43% מול 40% לנתניהו.