ח"כ איתן גיזבורג הודיע היום (שלישי) על פרישתו ממפלגת 'כחול לבן', זמן קצר לאחר שנפגש עם יו"ר המפלגה בני גנץ.

ההודעה מגיעה בעקבות פרישתם של חברי הכנסת חילי טרופר ואורית פרקש הכהן, ומעמיקה את המשבר הפוליטי שפקד את 'כחול לבן' בשבועות האחרונים, במקביל לסקרים החוזים כי המפלגה לא תעבור את אחוז החסימה.

ב'כחול לבן' ביקרו את גינזבורג ואמרו: "כחול לבן היא בית לאנשים שמאמינים בדרך ונאמנים לה, גם כשהיא קשה. שמבינים שמדינת ישראל חייבת ממשלת אחדות ציונית ורחבה, שתחבר את כל חלקי העם ותצעיד את ישראל קדימה".

במפלגה טענו כי גנץ זימן הבוקר את גינזבורג נוכח מידע שהגיע אליו כי הוא מנהל מגעים עם מפלגות אחרות על רקע חשש לעתידו הפוליטי והכלכלי. גנץ הציב לגינזבורג אולטימטום עד השעה 12 להודיע לגבי עתידו הפוליטי.

בתוך כך, גנץ שוחח בצהריים עם ח״כ חילי טרופר, שכאמור הודיע גם הוא על פרישתו מהמפלגה, השניים סיכמו כי ח״כ טרופר ישאר בכנסת הנוכחית ולא יתפטר.

הנימוק להחלטה: "על מנת לא להעניק קול נוסף לקואליציה שתסייע לה לקדם את חוק ההשתמטות ולפגוע בחיילי צה״ל והחברה הישראלית".

בהודעת המפלגה נאמר כי: "ח"כ טרופר ציין כי אין בכוונתו לפרוש מהסיעה וכי יעבוד עימה בתיאום בנושאים הפרלמנטריים".

יצוין כי במידה והשלושה אכן היו מתפטרים מהכנסת, הדבר היה צפוי להשפיע באופן משמעותי על מאזן הכוחות בכנסת. הקואליציה הייתה עשויה לגדול בחבר כנסת אחד, שכן אחת משני הבאים ברשימה היא נציגת גדעון סער, דוברת וייזר.