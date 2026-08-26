השרה גילה גמליאל הגישה היום (שלישי) תלונה במשטרת להב 433 בחשד לזיוף תוצאות הפריימריז בליכוד. התלונה הוגשה בעקבות אי-סדרים חמורים שנתגלו בספירת קלפי בבאר יעקב, במסגרת הקרב על המקום ה-25 ברשימת הליכוד - המשוריין למשבצת הנשים.

על פי הנמסר, התלונה הוגשה נגד השר חיים כץ, יו"ר מרכז הליכוד, בין היתר. הרקע לתלונה הוא פערים דרמטיים שהתגלו בין הספירה הראשונית לספירה החוזרת שנערכה בקלפי בבאר יעקב, במסגרת המאבק בין גמליאל לבין ח"כ אתי עטיה. פער של 137 קולות בין הספירות במוקד הסערה עומדת קלפי בבאר יעקב שבה נתגלו נתונים מדהימים. בספירה הראשונית, על פי הפרוטוקול שפורסם, נספרו בקלפי 240 קולות כשרים, וגמליאל קיבלה 240 קולות - כלומר את כל הקולות שנספרו. אולם בספירה החוזרת שנערכה, התוצאות השתנו באופן דרמטי: גמליאל קיבלה 103 קולות בלבד. הקלפי שמסעירה את הליכוד: הפער הדרמטי, החשש מזיוף והקרב בין הח"כיות קובי ישראל | 14:14 הפער המשמעותי - 137 קולות - מעורר שאלות קשות בדבר שלמות התוצאות. יצוין כי הקלפי נשמרה במחסן במשך שמונה ימים לפני שנערכה הספירה החוזרת, עובדה שמעוררת חשש בסביבת השרה גמליאל.

השר חיים כץ ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

"אירוע פלילי אם התוצאות זויפו"

גורם בכיר במוסדות הליכוד מסר בעקבות הפרשה: "ההתנהלות סביב הקלפי בבאר יעקב חמורה מאוד. אם יתברר שהיו פערים או שינויים בין הפרוטוקול החתום לתוצאות שהוזנו במערכת, מדובר באירוע שחייב להיבדק גם במישור הפלילי".

השרה גמליאל עתרה לבית הדין של הליכוד בניסיון לעצור את הספירה החוזרת, אך בית הדין לא נעתר לבקשתה. כעת, לאחר שהתוצאות החדשות פורסמו, בחרה גמליאל להעביר את הטיפול בפרשה לרשויות אכיפת החוק.

הפרשה מתרחשת על רקע המחלוקת הפנימית בליכוד סביב מנגנון השריונים שקידם השר כץ. בית הדין של הליכוד אישר לאחרונה את שריונו של כץ עצמו, למרות טענות לניגוד עניינים בשל היותו יו"ר ועדת החוקה שאישרה את מנגנון השריונים.

הקרב על משבצת הנשים

המקום ה-25 ברשימת הליכוד, שעליו מתמקד הקרב בין גמליאל לעטיה, הוא מקום משוריין למשבצת הנשים. התוצאות בקלפי בבאר יעקב עשויות להשפיע באופן מכריע על הכרעת המאבק בין שתי הנשים.