התוכנית לעזה שאחרי המלחמה: עידוד הגירה ושליטה ישראלית מלאה

במשכן הכנסת נערך הבוקר (שני) כנס אסטרטגי בהשתתפות בכירי המחנה הלאומי, לוחמים ומשפחות שכולות, תחת הכותרת של גיבוש תוכנית מדינית לעתיד רצועת עזה. האירוע, בהובלת ח"כ שמחה רוטמן ויו"ר תנועת 'תקומה' ברל'ה קרומבי, נועד להניח "מפת דרכים" למינוף ההישגים הצבאיים בשטח.

שליטה ביטחונית ועידוד הגירה במרכז הדיונים עמדו עקרונות התוכנית המדינית של הימין, הכוללים שליטה ביטחונית ישראלית מלאה על הרצועה, פירוז מוחלט ועידוד הגירה מרצון של תושבי עזה. המארגנים הדגישו כי מדובר במהלך הכרחי למניעת התעצמות מחודשת של הטרור ולהשגת "תמונת ניצחון" שתבטיח ביטחון לשנים קדימה.

השרים מתייצבים בשולחן הדוברים ישבו סגן רה"מ ושר המשפטים יריב לוין, השרים אורית סטרוק, עמיחי אליהו ועמיחי שיקלי, וח"כ עמית הלוי.

דמות בולטת נוספת בכנס היא עו"ד טליק גואילי, אמו של רן גואילי הי"ד, שגופתו מוחזקת בידי חמאס.

ח"כ שמחה רוטמן הבהיר בדבריו כי "רק עם חזון ברור לעזה נוכל להגיע לניצחון המוחלט. השליטה ברצועה חייבת להישאר בידי ישראל".

עדות מהשבי חלק מרכזי בכנס הוקדש לשיח שקיימה העיתונאית איילה חסון עם איתן מור, פדוי שבי ששוחרר משבי חמאס. מור שיתף את הנוכחים בחוויות הקשות שעבר ובתובנותיו על האויב, כחלק מהצורך לעצב את האסטרטגיה הישראלית מול רצועת עזה.