המספרים שמרסקים את הטענות: בלי הפרדה - החרדים מחוץ לאקדמיה

אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

בעוד הוועדות הפרלמנטריות מתלהטות סביב הצעת החוק לאפשר הפרדה מגדרית בתארים מתקדמים, נתונים חדשים של המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) מציבים את הדיון בפרספקטיבה שונה לחלוטין. המספרים, שנחשפו לראשונה בימים האחרונים, מצביעים על מציאות שקשה להתעלם ממנה: עבור רבים מהסטודנטים החרדים, ההפרדה המגדרית אינה העדפה אידיאולוגית – היא תנאי הכרחי להשתלבות באקדמיה.

הנתונים מדברים בעד עצמם: 42% מהסטודנטים החרדים הצהירו במפורש כי אם המסלולים לא יהיו נפרדים, הם כלל לא יירשמו ללימודים אקדמיים. נתון זה מקבל משנה תוקף כאשר בוחנים את התמונה הרחבה יותר: 69% מהמשיבים מעדיפים תוכניות לימוד ייעודיות הכוללות הפרדה מגדרית, ו-87% סבורים כי קיימת חשיבות רבה לקיומן של כיתות לימוד נפרדות.

חה"כ צבי סוכות ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

בעשור האחרון נרשמה עלייה ניכרת במספר הסטודנטים החרדים במוסדות להשכלה גבוהה. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת הלימודים תשפ"ב סיימו כ-4,800 סטודנטים חרדים לימודי תואר ראשון ושני. אולם הנתונים החדשים מעלים חשש כי המגמה החיובית הזו עלולה להיפסק אם לא יינתן מענה לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה. פחד ובהלה בקעמפ: עץ ענק קרס בפתאומיות על קבוצת חרדים יוסי נכטיגל | 14:47 הנהג שמע ברדיו מה קורה בעיר ועצר את הנסיעה; המוהל החרדי לא ויתר דניאל הרץ | 16:25 במיוחד בולט הנתון בתחומי האומנויות, שם 58% מהמתעניינים מציינים את ההפרדה כתנאי להרשמה. זאת בניגוד לתפיסה הרווחת לפיה רק בתחומים "מסורתיים" קיים צורך בהפרדה. הממצאים מלמדים כי גם בתחומים יצירתיים ומודרניים, הציבור החרדי מבקש לשמור על אורח חייו.

הרגשת הבדידות החברתית נשברה ונבנתה מערכת שלמה של תמיכה לימודית והרבה מעבר לזה ( צילום: AI )

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט, ח"כ צבי סוכות, הגיב בחריפות לנתונים. "המספרים של המל"ג מסירים כל ספק", אמר סוכות. "מי שהתנגד לחוק בשם 'שוויון' למעשה ביקש לסגור את שערי האקדמיה בפני אלפי חרדים. הציבור החרדי אומר בצורה הברורה ביותר: בלי מסלולים מותאמים ובלי הפרדה מגדרית – רבים פשוט לא יגיעו ללימודים".

סוכות הדגיש כי הצעת החוק שאושרה לאחרונה בוועדה אינה כופה הפרדה על איש, אלא מאפשרת מרחב בחירה. "אנחנו לא פועלים באמצעות כפייה, אלא באמצעות התאמה לצורכי הציבור כדי להגדיל את ההשתלבות בשוק התעסוקה הישראלי", הבהיר.

הצעת החוק, שיזמה ח"כ לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, מאפשרת למוסדות האקדמיים לפתוח מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים גם בתארים מתקדמים, בכפוף לאישור המועצה להשכלה גבוהה. המהלך עשוי להשפיע באופן משמעותי על הציבור החרדי, כאשר סמינרים חרדיים לבנות יוכלו לקדם מסלולים נפרדים לתואר שני – אפשרות שנמנעה עד כה.

סטודנטים חרדים באוניברסיטה הפתוחה ( צילום: יח"צ )

הנתונים מצביעים גם על שיקולים נוספים: 48% מהמשיבים ציינו את ההפרדה כשיקול מרכזי בהחלטה לצאת לתארים מתקדמים. משמעות הדבר היא שללא מסלולים נפרדים, לא רק שסטודנטים חדשים לא יגיעו לאקדמיה, אלא גם בוגרי תואר ראשון יימנעו מהמשך לימודים.

מוסדות אקדמיים שונים כבר הבינו את החשיבות בהתאמת המסגרת לציבור החרדי. אוניברסיטת בר-אילן, למשל, הקימה את תוכנית "ראשונים" הכוללת מעטפת תמיכה וסיוע לבוגרי מוסדות לימוד חרדים. התוכנית זכתה להצלחה רבה, כאשר סטודנטים מדווחים על שבירת הרגשת הבדידות ובניית מערכת תמיכה לימודית וחברתית.

השאלה שנותרה פתוחה היא האם מוסדות נוספים להשכלה גבוהה יאמצו את המודל הגמיש שמאפשר לכל מגזר להשתלב, או שיבחרו להיצמד לעמדות אידיאולוגיות שיותירו אלפי צעירים מחוץ למעגל ההשכלה. הנתונים, כך נראה, כבר הכריעו את הדיון – כעת נותר לראות אם המערכת תפעל בהתאם.