ח"כ חילי טרופר, שפרש לאחרונה משורות מפלגת "כחול לבן", החל בימים אלו לפעול באופן מעשי לרישומה של מפלגה עצמאית חדשה, כך נודע ל-ynet. לצורך השלמת תהליך הרישום הפורמלי אצל רשם המפלגות, פנה טרופר למספר אנשים במטרה לאסוף את 100 החתימות הנדרשות על פי החוק.

ההערכה במערכת הפוליטית היא כי המטרה המרכזית העומדת מאחורי המהלך אינה בהכרח ריצה עצמאית בבחירות, אלא שאיפה לשמור בידיו אופציה להקמת פלטפורמה פוליטית עצמאית שתעניק לו עמדת מיקוח משמעותית באפשרות של חבירה פוליטית עתידית למפלגה קיימת לקראת הבחירות.

טרופר הבהיר טרם עזיבתו את "כחול לבן" בחודש מאי כי אין בכוונתו "לשרוף קולות" של בוחרי גוש המרכז-שמאל, ולכן התרחיש המסתמן הוא שהמפלגה החדשה תשמש בעיקר ככלי פוליטי לחיבורים.

מטעמו של ח"כ טרופר אישרו את המגעים ומסרו בתגובה: "חילי טרופר נפגש בימים אלה עם אנשים שיהיו חלק מהבנייה המחודשת של הנהגת המדינה, כחלק מהתהליך והאפשרויות מקודם גם מהלך לרישום מפלגה".

מקור במפלגת אופוזיציה אמר: "טרופר היה בורג מרכזי בכחול לבן של גנץ, שותף מלא לכל ההחלטות. טבעי שהוא לא מחפש רק סידור לעצמו אצל בנט או איזנקוט, אלא רוצה ליצור לעצמו אפשרות להשפיע. הגעה עם קבוצת מועמדים תיצור לו יותר השפעה גם במפלגה גדולה".