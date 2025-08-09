כיכר השבת
בהשתתפות 6 מדינות

המאמץ ההומניטרי מתרחב: מבצע ההצנחה הגדול לעזה

צה"ל מסר כי 106 חבילות סיוע הומניטרי הוצנחו היום ברחבי רצועת עזה בשיתוף שש מדינות – בהן יוון ואיטליה שהצטרפו למבצע לראשונה | המבצע, שבוצע בשיתוף שש מדינות, נועד לשפר את המענה ההומניטרי ברצועה (מדיני)

סיוע בעזה

בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ובשיתוף פעולה עם איחוד האמירויות, ירדן, גרמניה, הולנד, יוון ואיטליה – , באמצעות מתפ"ש, המשיך היום בפעולות לשיפור המענה ההומניטרי בעזה. בשעות האחרונות הוצנחו 106 חבילות סיוע עם מזון, כשיוון ואיטליה השתתפו לראשונה במבצע ההצנחה. בצה"ל מדגישים כי ימשיכו לפעול עם הקהילה הבינלאומית, ודוחים את הטענות בדבר הרעבה מכוונת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (6%)

לא (94%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר