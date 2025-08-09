המאמץ ההומניטרי מתרחב: מבצע ההצנחה הגדול לעזה

בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ובשיתוף פעולה עם איחוד האמירויות, ירדן, גרמניה, הולנד, יוון ואיטליה – צה"ל, באמצעות מתפ"ש, המשיך היום בפעולות לשיפור המענה ההומניטרי בעזה. בשעות האחרונות הוצנחו 106 חבילות סיוע עם מזון, כשיוון ואיטליה השתתפו לראשונה במבצע ההצנחה. בצה"ל מדגישים כי ימשיכו לפעול עם הקהילה הבינלאומית, ודוחים את הטענות בדבר הרעבה מכוונת.