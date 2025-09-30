חשיפה: המספרים מאחורי גיוס החובה החדש של פוטין

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, חתם היום, ב-29 בספטמבר, על צו גיוס חדש לצבא הרוסי, שכולל גיוס של 135,000 אזרחים בין הגילאים 18-30 לתקופת סתיו 2025. לפי ההודעה הרשמית, הגיוס עתיד להיערך מה-1 באוקטובר ועד סוף השנה, והוא יהיה גל הגיוס הגדול ביותר לעונת הסתיו מאז 2016, אז גויסו 152,000 איש. הגיוס הנוכחי עולה על ממוצע הגיוסים בסתיו מאז תחילת הפלישה לאוקראינה, שעמד על 127,000 בשנה.

הגיוס מתבצע כחלק מהרחבת הצבא הרוסי - תהליך שמואץ מאז תחילת מלחמת רוסיה-אוקראינה. מאז תחילת הלחימה, פוטין הכריז שלוש פעמים על הגדלת הצבא, עם יעד מוגדר לגייס 1.5 מיליון חיילים עד 2026. בחודשים האחרונים בלבד גויסו 160,000 באביב 2025 ו-133,000 בסתיו 2024 בתהליך דומה.

על פי ההצהרות הרשמיות של משרד ההגנה הרוסי, המגויסים בגיוס הקרוב ישרתו רק בשטחי רוסיה ולא יוצבו בחזית באזור אוקראינה. עם זאת, דווקא מהצד האוקראיני מציינים כי נתפסו לא אחת חיילים רוסים מגויסי חובה שהשתתפו בלחימה בשטח אוקראינה. בעבר אף הודה פוטין כי בתחילת הפלישה שוגרו בטעות מגויסי חובה לאזור הלחימה, טענה שרבים פקפקו באמינותנ.

הצווים הנוכחיים כוללים גם את שחרור החיילים שסיימו את תקופת שירות החובה לשנה, אולם ישנם דיווחים שמצביעים על כך שמגויסים נדרשים או מתבקשים לחתום על הארכת שירות והפיכה ל'חיילי חוזה' חותמי קבע - מה שמאפשר לשלבם בלחימה בפועל.

במקביל, בשבועות האחרונים העבירה ה'דומה' הרוסית (בית הנבחרים) את הקריאה הראשונה לרפורמה בחוק הגיוס, במסגרתה מתוכנן לעבור למתכונת גיוס שנתית ורציפה, במקום מתכונת דו-שנתית קיימת. עם זאת, השיבוץ ביחידות הלחימה ימשיך להתבצע במועדים קבועים.

המהלך מגיע ברקע ההערכות במערב כי נפגעים רוסים במלחמה חצו את רף 750 אלף חיילים, ומתוך ניסיונות מתמשכים של רוסיה להגדיל את מלאי המגויסים בכל דרך - כולל דרך קמפיינים של חוזי שירות, גיוס מילואימניקים וקבוצות שכירי חרב.

הדיווחים מצביעים על מגמת הקשחה והגביהה משמעותית של היעדים בצבא הרוסי, כחלק מהיערכות ממושכת להמשך המתיחות הגיאופוליטית עם המערב והמלחמה באוקראינה.