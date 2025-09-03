יצליחו להתקדם ולו במשהו? ועדת החוץ והביטחון דנה בשעה זו היום (רביעי), בהמשך חקיקת חוק הגיוס בראשות יו"ר הוועדה החדש ח"כ בעוז ביסמוט.

יו"ר הועדה החדש אמר בפתח הדיון כי "לאחר דיונים רבים בוועדה, הדיון היום יתמקד בסעיפים עליהם אין מחלוקת - נקריא אותם ונשמע את עמדותיכם. כמוביל הוועדה אני חפץ בגיוסם של חרדים בהתאם להיערכות צה"ל בעניין."

ביסמוט אף הוסיף כי "לאחרונה מתפרסמים שלל פרסומים שונים שמיוחסים לחוק הגיוס. ועדת החוץ והביטחון היא הכתובת הרשמית להתעדכן בנושא חוק הגיוס - כאן מתקיימים הדיונים וכאן מתקבלות ההחלטות".

בסיום דבריו הראשונים טען כי "מכניסתי לתפקיד אני מקיים פגישות רבות ושומע הצעות שונות. עקרון אחד ברור בכל הפתרונות שנבחנים - הצורך בעלייה במספר המתגייסים החרדים, כחלק מההתמודדות עם צורכי כוח האדם של הצבא".

היועצת המשפטית של ועדת החוץ והבטחון אמרה בדיון: כי "היה נוסח של יושב הראש הקודם, ועכשיו זכותו של יושב הראש החדש להניח על שולחן הוועדה את הנוסח שהוא רוצה. אנחנו לא מתחילים מחדש, אלא ממשיכים את רצף הדיונים".

(הנוסח המונח כרגע בפני חברי הכנסת הוא החוק של גנץ מתקופת ממשלת בנט-לפיד)

בהמשך הדיון הטיח ביסמוט בחכי"ם מהאופוזיציה: "אתם לא רוצים חוק גיוס, אחרת הייתם מפסיקים עם הפיליבסטרים שלכם. לא אתן יותר שתמרחו את הזמן, עשיתם את זה 44 דיונים! דיברתם מספיק! אני רוצה לשמוע את האורחים שהגיעו לדיון המילואימניקים, הלוחמים היקרים, משפחותיהם, שדעתם היא החשובה כאן".

היו"ר לשעבר ח״כ יולי אדשלטיין אמר בדיון כי ״לאחר דיונים רבים שהיו בנושא, כ-44 במספר ומאות פגישות עם נציגי החרדים והמילואימניקים, הגענו לנוסח חוק. אין בי שום אהבה מיוחדת לנוסח הזה, זו היתה פשרה".

לדבריו: "בהתחשב בעובדה שתהליכים חברתיים לא עושים מאפס למאה. עם זאת, אם הכוונה בדיונים כרגע להגיע לפחות מזה (נוסח החוק שהוצג) אחרי שנקיים פה עוד סדרת דיונים, אז וודאי זה לא יוביל לגיוס חרדים. חבל לעשות שוב את התהליך מההתחלה כדי שנגיע לאותה נקודה. זה יהיה פול גז בניוטרל״.