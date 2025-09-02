משבר הגיוס לאן? יממה לפני תחילת הדיונים המרכזיים בחוק הגיוס, ולאחר פרסום ההצעה של יו"ר וועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, שביקש להעביר חוק שיהיה בתוקף לשנה הקרובה, במפלגות החרדיות עולים למתקפה חריפה כלפי ראש הממשלה נתניהו וכלפי נציגו יו"ר ועדת החו"ב ביסמוט בטענה למריחת זמן, בניסיון להישאר על כס השלטון.
על פי המידע שהגיע ל'כיכר השבת', יו"ר הוועדה ביסמוט הגיע בימים האחרונים למסקנה כי לא ניתן להעביר חוק גיוס כפי דרישת המפלגות החרדיות, וכפי שסוכם עם החכי"ם החרדים יממה לפני המתקפה באיראן - בשל העובדה כי לא יהיה רוב לחוק שכזה במליאה, ובשל כך החליט להציע את ההצעה לחוק זמני - כדי לנסות להתגבר על המשבר.
אך מבדיקה שערכנו עם החכ"ים ונציגי הציבור החרדים אשר עוסקים בחוק הגיוס עולה, כי כלל הנציגים החרדיים מתואמים אחד עם השני, וכולם בדעה אחת מתנגדים להצעה של יו"ר הוועדה החדש ביסמוט בטענה כי הצעה כזאת או אחרת היא לא רלוונטית: "אנחנו מחפשים חוק / לפחות מסמך עקרונות שיסדיר את מעמד בני הישיבות, לא עוד משהו שנועד לכישלון, כמו ההצעה של ביסמוט".
במקביל ורגע לפני התחלת הדיונים המרכזיים בוועדה, במפלגות החרדיות הביעו אכזבה קשה מהתנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכל הקשור לניהול משבר הגיוס, לדבריהם: "נתניהו מתנהל כאן כאילו הכול טוב, הוא אפילו לא מראה התנהלות רצינות הכי קטנה למשבר הקשה שנוצר".
הגורמים החרדים הוסיפו: "למרות טענות יועציו כי הוא עושה הכול כדי לפתור את המשבר, נתניהו לא כינס בלשכתו עד רגע זה, אפילו לא דיון אחד בנוגע לחוק הגיוס - זה נראה שהוא מחפש את כל הסיבות רק כדי שלא להעביר חוק גיוס, וכל רצונו הוא למרוח את הזמן עד ליציאה לבחירות במועד כרצונו".
כך או כך נראה שמפלגות החרדיות כבר לא מאמינים להבטחות נתניהו בכל הקשור לפתרון משבר הגיוס, והתיאום בין החרדים להנהלת הקואליציה, לרבות נוכחות החכ"ים בדיוני וועדת החוץ והביטחון - אינה אלא כדי לצאת ידי חובת השתדלות בלבד.
רק לפני יומיים דיווחנו כי לפני התחלת הדיונים בחוק הגיוס, יו"ר הוועדה ביסמוט מתכוון לקיים מרתון של פגישות עם כלל המעורבים בנושא, בניסיון לגבש הסכמות עקרוניות.
ל'כיכר השבת' נודע כי היו"ר החדש מתכוון להיפגש עם נציג החרדים אריאל אטיאס, שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל אייל זמיר, נציגי ארגוני מילואים ועוד.
במהלך ישיבת הממשלה, שהתכנסה ביום (ראשון) האחרון, במתחם סודי ומאובטח בשל רצף החיסולים לאחרונה, בתימן ובעזה, והאיומים כלפי השרים, העביר ראש הממשלה מסר לסיעות החרדיות.
לפי הדיווח של עמית סגל, נתניהו אמר: "אני רוצה שהממשלה תחזיק עד תום ימיה - קורא לכולם לגלות אחריות, לחזור לממשלה ולוודא שתקציב 2026 עובר".
הדברים מגיעים ברקע הודעה רשמית שפרסם בסוף השבוע יו"ר דגל התורה משה גפני ובה מסר כי ימליץ לגדולי התורה להביע התנגדות לכל הצעות התקציב שהממשלה תביא. זאת לאור מה שמגדי כ"הפרת הסיכומים בנושאים הקואליציונים".
הרקע להודעת האיום של גפני היא כוונת הממשלה לקצץ כארבעים מיליון שקלים מתוך שמונים ותשעה מיליון השקלים שנותרו בתקציב אופק חדש.
בשבוע שעבר דיווחנו כי הרמטכ"ל אייל זמיר צפוי להיפגש יחד עם יו"ר וועדת החוץ והביטחון של הכנסת בועז ביסמוט כדי לדון בנוגע ל'חוק הגיוס' ולצורכי צה"ל, כך על פי הפרסום בווינט.
על פי הדיווח, הרמטכ"ל זמיר וביסמוט ידונו גם בכל הנוגע לסוגיית "הגדלות הרמטכ"ל" הקשורות לפנסיות התקציביות, ובנוסף ידברו בינהם גם בכל הקשור למספר עניינים ביטחונים שעל הפרק בימים אלו.
בנוסף דווח, כי הפגישה בין השניים צפוייה להתקיים במהלך יום שישי בשבוע הבא, לאחר סקירה שיעביר הרמטכ"ל זמיר לחברי וועדת המשנה לענייני מודיעין בקריה בתל אביב. עוד דווח, כי קודם לכן במהלך יום שלישי הקרוב, הוודעה החסויה צפויה לדון גם בכל הנוגע לסוגית חטופים - בשבי חמאס בעזה.
0 תגובות