משבר הגיוס לאן? יממה לפני תחילת הדיונים המרכזיים בחוק הגיוס, ולאחר פרסום ההצעה של יו"ר וועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, שביקש להעביר חוק שיהיה בתוקף לשנה הקרובה, במפלגות החרדיות עולים למתקפה חריפה כלפי ראש הממשלה נתניהו וכלפי נציגו יו"ר ועדת החו"ב ביסמוט בטענה למריחת זמן, בניסיון להישאר על כס השלטון.

על פי המידע שהגיע ל'כיכר השבת', יו"ר הוועדה ביסמוט הגיע בימים האחרונים למסקנה כי לא ניתן להעביר חוק גיוס כפי דרישת המפלגות החרדיות, וכפי שסוכם עם החכי"ם החרדים יממה לפני המתקפה באיראן - בשל העובדה כי לא יהיה רוב לחוק שכזה במליאה, ובשל כך החליט להציע את ההצעה לחוק זמני - כדי לנסות להתגבר על המשבר.

אך מבדיקה שערכנו עם החכ"ים ונציגי הציבור החרדים אשר עוסקים בחוק הגיוס עולה, כי כלל הנציגים החרדיים מתואמים אחד עם השני, וכולם בדעה אחת מתנגדים להצעה של יו"ר הוועדה החדש ביסמוט בטענה כי הצעה כזאת או אחרת היא לא רלוונטית: "אנחנו מחפשים חוק / לפחות מסמך עקרונות שיסדיר את מעמד בני הישיבות, לא עוד משהו שנועד לכישלון, כמו ההצעה של ביסמוט".

במקביל ורגע לפני התחלת הדיונים המרכזיים בוועדה, במפלגות החרדיות הביעו אכזבה קשה מהתנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכל הקשור לניהול משבר הגיוס, לדבריהם: "נתניהו מתנהל כאן כאילו הכול טוב, הוא אפילו לא מראה התנהלות רצינות הכי קטנה למשבר הקשה שנוצר".

המועמד המפתיע של שר הביטחון לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים יוני גבאי | 19:00

הגורמים החרדים הוסיפו: "למרות טענות יועציו כי הוא עושה הכול כדי לפתור את המשבר, נתניהו לא כינס בלשכתו עד רגע זה, אפילו לא דיון אחד בנוגע לחוק הגיוס - זה נראה שהוא מחפש את כל הסיבות רק כדי שלא להעביר חוק גיוס, וכל רצונו הוא למרוח את הזמן עד ליציאה לבחירות במועד כרצונו".

כך או כך נראה שמפלגות החרדיות כבר לא מאמינים להבטחות נתניהו בכל הקשור לפתרון משבר הגיוס, והתיאום בין החרדים להנהלת הקואליציה, לרבות נוכחות החכ"ים בדיוני וועדת החוץ והביטחון - אינה אלא כדי לצאת ידי חובת השתדלות בלבד.