הפעם זה יצליח? ועדת החוץ והביטחון בראשות היו"ר החדש ח"כ בועז ביסמוט - צפויה להתכנס השבוע לאחר תום ההדממה בכנסת, ולהמשיך לדון בכל הנוגע לחוק הגיוס.

רגע לפני התחלת הדיונים, יו"ר הוועדה ביסמוט מתכוון לקיים מרתון של פגישות עם כלל המעורבים בנושא, בניסיון לגבש הסכמות עקרוניות.

ל'כיכר השבת' נודע כי היו"ר החדש מתכוון להיפגש עם נציג החרדים אריאל אטיאס, שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל אייל זמיר, נציגי ארגוני מילואים ועוד.

במהלך ישיבת הממשלה, שהתכנסה היום (ראשון) במתחם סודי ומאובטח בשל רצף החיסולים לאחרונה, בתימן ובעזה, והאיומים כלפי השרים, העביר ראש הממשלה מסר לסיעות החרדיות.

לפי הדיווח של עמית סגל, נתניהו אמר: "אני רוצה שהממשלה תחזיק עד תום ימיה - קורא לכולם לגלות אחריות, לחזור לממשלה ולוודא שתקציב 2026 עובר".

הדברים מגיעים ברקע הודעה רשמית שפרסם בסוף השבוע יו"ר דגל התורה משה גפני ובה מסר כי ימליץ לגדולי התורה להביע התנגדות לכל הצעות התקציב שהממשלה תביא. זאת לאור מה שמגדי כ"הפרת הסיכומים בנושאים הקואליציונים".

הרקע להודעת האיום של גפני היא כוונת הממשלה לקצץ כארבעים מיליון שקלים מתוך שמונים ותשעה מיליון השקלים שנותרו בתקציב אופק חדש.

בשבוע שעבר דיווחנו כי הרמטכ"ל אייל זמיר צפוי להיפגש יחד עם יו"ר וועדת החוץ והביטחון של הכנסת בועז ביסמוט כדי לדון בנוגע ל'חוק הגיוס' ולצורכי צה"ל, כך על פי הפרסום בווינט.

על פי הדיווח, הרמטכ"ל זמיר וביסמוט ידונו גם בכל הנוגע לסוגיית "הגדלות הרמטכ"ל" הקשורות לפנסיות התקציביות, ובנוסף ידברו בינהם גם בכל הקשור למספר עניינים ביטחונים שעל הפרק בימים אלו.

בנוסף דווח, כי הפגישה בין השניים צפוייה להתקיים במהלך יום שישי בשבוע הבא, לאחר סקירה שיעביר הרמטכ"ל זמיר לחברי וועדת המשנה לענייני מודיעין בקריה בתל אביב. עוד דווח, כי קודם לכן במהלך יום שלישי הקרוב, הוודעה החסויה צפויה לדון גם בכל הנוגע לסוגית חטופים - בשבי חמאס בעזה.