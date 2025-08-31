כיכר השבת
"אני רוצה שהממשלה תחזיק"

במתחם המאובטח והחסוי: המסר שהעביר נתניהו לסיעות החרדיות אחרי האיום החריף של משה גפני

ראש הממשלה שיגר בישיבת הממשלה, שהתכנסה במתחם חסוי ומאובטח ברקע האיומים, מסר לסיעות החרדיות - "לגלות אחריות ולוודא שתקציב 2026 עובר" | בשבוע שעבר הודיע גפני שימליץ לגדולי התורה להתנגד לכל הצעת תקציב שתביא הממשלה בנימוק של הפרת סיכומים קואליציוניים (אקטואליה חרדית, פוליטיקה)

(צילום: Yonatan Sindel/ Flash90)

במהלך ישיבת הממשלה, שהתכנסה היום (ראשון) במתחם סודי ומאובטח בשל רצף החיסולים לאחרונה, בתימן ובעזה, והאיומים כלפי השרים, העביר ראש הממשלה מסר לסיעות החרדיות.

לפי הדיווח של עמית סגל, אמר: "אני רוצה שהממשלה תחזיק עד תום ימיה - קורא לכולם לגלות אחריות, לחזור לממשלה ולוודא שתקציב 2026 עובר".

הדברים מגיעים ברקע הודעה רשמית שפרסם בסוף השבוע משה גפני ובה מסר כי ימליץ לגדולי התורה להביע התנגדות לכל הצעות התקציב שהממשלה תביא. זאת לאור מה שמגדי כ"הפרת הסיכומים בנושאים הקואליציונים".

הרקע להודעת האיום של גפני היא כוונת הממשלה לקצץ כארבעים מיליון שקלים מתוך שמונים ותשעה מיליון השקלים שנותרו בתקציב אופק חדש.

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בסוף השבוע דווח ב-Ynet כי בכירים במשרד האוצר סבורים שלישראל לא יהיה תקציב מאושר ב-31 לדצמבר הקרוב. המשמעות היא כי אם אכן כך יקרה בתחילת שנת 2026 תפעל המדינה על בסיס התקציב של השנה האחרונה.

בכיר כלכלי צוטט בדיווח אומר כי נתניהו מגלה חוסר עניין והדבר מפליא במיוחד, שכן "אצלו תמיד הכלכלה הייתה עניין בעדיפות גבוהה".

עוד טען והעריך אותו גורם בכיר כלכלי כי נתניהו כנראה "ממתין להתחדשות המשא ומתן עם המפלגות החרדיות על מתווה חוק הגיוס אחרי החגים".

כעת נראה שנתניהו מנסה בכל זאת להעביר את התקציב, על אף האיומים, כשהוא מרמז שיש עוד משימות שעל הממשלה לבצע לפני פיזורה.

7
ברור ביבי. אתה משתמש בנו כבר הרבה זמן לצרכים שלך. ולא קיימת מה שהבטחת חוק גיוס עם קינון הממשלה. אז עכשיו לך חפששש....
לוי
6
אין לכם מה לדאוג לגפני אין מילה הוא רק מאים בסוף הוא יצביע בעד.כי ביבי עושה בהם מה שהוא רוצה והם לא יכולים לעשות כלום רק להראות שהם נלחמים למען הבוחרים שלהם בגלל זה ביבי לא מתרגש מהם
חיים
5
אם התקציב עובר בלי חוק גיוס החברים כנסת יכולים ללכת הביתה
דתי
4
סיעת דגל התורה צריכה להמליץ לגדולי התורה להחליף סוף-סוף את גפני שיושב בכנסת כבר 40 שנה.
מנשה
3
החכים החרדים השויטים... ברור שיעשו מה שביבי אומר. לא מבין איך הם דבוקים אליו עדיין. צוחק עליהם ועלינו
חכים
תגיד שאלה אתה איתה עובד בזה בלחצים אני לא אומר שאתה לא צודק אלה יש להם לחצים אתה יודע אך זה הליכוד מאים והם כמו טאטלה עושים
יוסף חיים נעים
2
תמונה של גפני זה תעתעוע, איפה דרעי שהצבענו לו??? איפה אתה מתחבא??? בחורי ישיבה בסכנה!!!!
לב
הוא עסוק בלמנות קרובי משפחה בתפקידים בכירים... שמבוגרים חולמים על התפקיד כבר 30 שנה ולא יזכו לקבל ג'וב...
יהודי
1
באמת מה עושים כשהצבא באמת לא מתאים למגזר החרדי אבל יש מלחמה קשה בעזה והחרדים לא יכולים להיות אפילו ג'ובניקים כי הצבא לא סידר שום תכנית שמתאימה לחרדים. עכשיו המדינה יכולה לומר למה שנשלם תקציבים לחרדים.הממשלה באמת לא חייבת לנו כלום. וב"ה אין לממשלה לטעון כי יש חרדים המתגייסים כן. יש לנו בעיה
צדיק המסיכות

