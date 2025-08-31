( צילום: Yonatan Sindel/ Flash90 )

במהלך ישיבת הממשלה, שהתכנסה היום (ראשון) במתחם סודי ומאובטח בשל רצף החיסולים לאחרונה, בתימן ובעזה, והאיומים כלפי השרים, העביר ראש הממשלה מסר לסיעות החרדיות.

לפי הדיווח של עמית סגל, נתניהו אמר: "אני רוצה שהממשלה תחזיק עד תום ימיה - קורא לכולם לגלות אחריות, לחזור לממשלה ולוודא שתקציב 2026 עובר". הדברים מגיעים ברקע הודעה רשמית שפרסם בסוף השבוע יו"ר דגל התורה משה גפני ובה מסר כי ימליץ לגדולי התורה להביע התנגדות לכל הצעות התקציב שהממשלה תביא. זאת לאור מה שמגדי כ"הפרת הסיכומים בנושאים הקואליציונים". הרקע להודעת האיום של גפני היא כוונת הממשלה לקצץ כארבעים מיליון שקלים מתוך שמונים ותשעה מיליון השקלים שנותרו בתקציב אופק חדש.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בסוף השבוע דווח ב-Ynet כי בכירים במשרד האוצר סבורים שלישראל לא יהיה תקציב מאושר ב-31 לדצמבר הקרוב. המשמעות היא כי אם אכן כך יקרה בתחילת שנת 2026 תפעל המדינה על בסיס התקציב של השנה האחרונה.

בכיר כלכלי צוטט בדיווח אומר כי נתניהו מגלה חוסר עניין והדבר מפליא במיוחד, שכן "אצלו תמיד הכלכלה הייתה עניין בעדיפות גבוהה".

עוד טען והעריך אותו גורם בכיר כלכלי כי נתניהו כנראה "ממתין להתחדשות המשא ומתן עם המפלגות החרדיות על מתווה חוק הגיוס אחרי החגים".

כעת נראה שנתניהו מנסה בכל זאת להעביר את התקציב, על אף האיומים, כשהוא מרמז שיש עוד משימות שעל הממשלה לבצע לפני פיזורה.