חוק הגיוס המתגבש: הרמטכ"ל צפוי להיפגש לראשונה עם ח"כ ביסמוט

הדיון בחוק הגיוס - בוועדת החוץ והביטחון בראשות ביסמוט ( צילום: יהונתן זינדל - פלאש 90 )

לקראת התקדמות בנוסח החוק? הרמטכ"ל אייל זמיר צפוי להיפגש יחד עם יו"ר וועדת החוץ והביטחון של הכנסת בועז ביסמוט כדי לדון בנוגע ל'חוק הגיוס' ולצורכי צה"ל, כך דווח היום (רביעי) בווינט.

על פי הפרסום, הרמטכ"ל זמיר וביסמוט ידונו גם בכל הנוגע לסוגיית "הגדלות הרמטכ"ל" הקשורות לפנסיות התקציביות, ובנוסף ידברו בינהם גם בכל הקשור למספר עניינים ביטחונים שעל הפרק בימים אלו. בנוסף דווח, כי הפגישה בין השניים צפוייה להתקיים במהלך יום שישי בשבוע הבא, לאחר סקירה שיעביר הרמטכ"ל זמיר לחברי וועדת המשנה לענייני מודיעין בקריה בתל אביב. עוד דווח, כי קודם לכן במהלך יום שלישי הקרוב, הוודעה החסויה צפויה לדון גם בכל הנוגע לסוגית חטופים - בשבי חמאס בעזה.

אומן ראש השנה תשפ"ה ( צילום: באדיבות המצלם )

אמש דיווחנו כי רב בכיר בחסידות ברסלב מזהיר מפני הפגנות סוערות ושיבוש הפעילות של נתב"ג במידה ומתווה הטיסות למחויבי גיוס המבקשים להגיע לציון רבי נחמן באומן בראש השנה ייתקל בקשיים משפטיים.

לדברי הרב מחסידות ברסלב: "מדובר על מאות ואלפים שיעצרו את הפעילות של נתב"ג ויבקשו לצאת בכל דרך, אין מי שיצליח למנוע מחסיד להגיע לרבי שלו".

הרב הדגיש כי "גם לרבנים לא תהיה שליטה על הצעירים הללו. זה יהיה בנתב"ג והפגנות מול הבית של היועצת המשפטית".

כשהוא מסיים: "בעבר היו הפגנות סוערות מול הבית של אריה דרעי כאשר כל הטענה שלנו הייתה שהוא לא עזר מספיק לטסים לאומן, אז מול מי שימנע מהחסידים להגיע לאומן ההפגנות יהיו הרבה יותר משמעותיות".