התרחשות מעניינת קרתה הערב (שני) בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ בתום מסיבת העיתונאים הדרמטית המשותפת בחדר הנשפים של הבית הלבן.

לאחר שחלק כבוד רב לראש הממשלה ואף אמר שהוא "לוחם" וכי "ישראל ברת מזל שיש לה אותו", טראמפ הודיע בתום דבריו של ראש הממשלה כי לא יהיו שאלות עיתונאים.

בהסבר לדבר, אמר הנשיא כי צפויות לו פגישות עם מנהיגים דמוקרטים, לקראת השבתת ממשל הצפויה מחר בערב אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון.

אלא שמיד לאחר מכן, פנה הנשיא לנתניהו ואמר לו: "אני סומך עליך, אולי תרצה לקחת שאלה מעיתונאי ידידותי - אם יש דבר כזה?"

נתניהו ענה בצחוק: "אתה מניח בפניי הצעה קשה", טראמפ צחקק לשמע הדברים.

לבסוף אמר נתניהו: "אני סומך על האינסטינקטים שלך, יהיה עוד הרבה זמן לשאלות, בוא ניתן נסגור את העניינים קודם".

השניים לחצו ידיים בחום ועזבו את החדר.

צפו בתיעוד המיוחד מהבית הלבן.