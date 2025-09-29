גם אם חמאס לא יסכים לעסקה - הערב התרחש אירוע דרמטי | פרשנות

את נאומו הארוך במסיבת העיתונאים הדרמטית שקיים הערב, בחר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפתוח בניחוח היסטורי.

"זה דבר שלא קרה מתחילת האנושות", תיאר טראמפ בדרמטיות את אותם רגעים בהם הכריז על מתווה עזה שמוכר יותר בשם "תוכנית 21 הנקודות".

הנשיא חזר והדגיש כי לא מדובר בשלום בעזה, בהפסקת המלחמה או רק בשחרור החטופים, אלא בשלום כולל במזרח התיכון.

את הנאום אותו קרא מדף ומדי פעם השחיל לתוכו משפטים עצמאיים כמו "ביידן הישנוני", בחר הנשיא לקיים לצד ראש הממשלה הישראלי באולם הנשפים ולא באולם הכינוסים הרגיל.

האולם הזה שמור לאירועים היסטוריים, להכרזות דרמטיות, לדברים שהעולם לא רגיל לראות בכל יום.

מלבד הרצון להכרה אמריקנית ובינלאומית - כולל פזילה לכיוון אוסלו, שם הוא מקווה לקבל את פרס הנובל, הנשיא טראמפ היה מעוניין לקבע הערב דעת קהל כאילו ההסכם כבר הושג.

אלא שחדי אוזן שמו לב שהנשיא חזר מספר פעמים על מסר אותו השחיל באלגנטיות, מסר לפיו חמאס עוד לא אמר "כן" לעסקה.

דקות לאחר תום מסיבת העיתונאים כבר נשמעו חריקות מצד חמאס. בכיר בחמאס מחמוד מרדאווי אמר בריאיון לתחנת הטלוויזיה הקטארית "אל-ג'זירה", כי "תוכנית טראמפ לא הגיעה לחמאס או לכל גורם פלסטיני עד כה. סעיפיה קרובים לעמדה הישראלית". לדבריו, "מה שקרה הוא ניסיון לחנוק את התנופה הבינלאומית וההכרה במדינה הפלסטינית. לא נקבל כל הצעה שאינה כוללת את קביעת גורל העם הפלסטיני". עם זאת, יש לציין שעדיין לא מדובר בדחייה רשמית של המתווה.

כך או כך, כאמור, חמאס עדיין לא הסכים לעסקה. לא מסתבר שארגון הטרור יגיד "לא" מוחלט לנשיא טראמפ, ועוד פחות מסתבר שחמאס יגיד "כן" מוחלט להצעתה של וושינגטון.

ניתן להעריך בזהירות שחמאס יודיע על קבלה חלקית של המתווה, תוך שינסה להכניס לתוכו שינויים שירוקנו את המתווה מתוכן בעיניים ישראליות.

ובכל זאת, למרות שעדיין הסכמה של חמאס אין, ישראל יכולה לברך על ההצהרה של הנשיא, על פרסום התוכנית - ועוד יותר על הדרמטיות בה בחר טראמפ להציג אותה.

ההישג הגדול ביותר מבחינה ישראלית הערב הוא בכך שהנשיא הצליח להביא לשולחן את כלל המדינות הערביות הסוניות ה"מתונות" לשולחן, ולהסכים למתווה שישראל יכולה להסכים עליו גם.

העובדה שמדינות כמו קטאר או סעודיה חותמות בידיהן על מסמך שמאשר דה-פאקטו את השמדת חמאס הוא אירוע היסטורי, גם אם מנהיגי אותן מדינות יכחישו לאחר מכן שלכך הם התכוונו.

ניתן לקוות שמכוח ההצהרה הערב ישראל מקבלת "בוסט" משמעותי של לגיטימציה בינלאומית - ועוד יותר חשוב - לגיטימציה ערבית.

בעבודתו הרבה הצליח טראמפ לבודד את חמאס מאותן מדינות הנחשבות מתונות, מדינות שעד כה תמכו, לפחות פומבית בנרטיב החמאסי - מלא מלא.

הדבר יוצר לחץ עצום על חמאס גם כלפי "העם הפלסטיני", אם יש דבר כזה, לו הוא יצטרך להסביר למה העולם הערבי כולו כבר אינו עומד מאחוריו.

בסוף, כך לפי הדיווחים, קטאר אמרה לנשיא טראמפ כי תדע לגייס את חמאס מאחורי המתווה. יש לקוות שעם לחץ מקסימלי מצד מדינות ערב שעד כה עמדו לצד ארגון הטרור, יסכים האחרון להניח את נשקו ולשחרר סוף סוף את חטופנו, אחרי שנתיים של גיהינום.