עימות בשמי אסיה

הודו הופתעה: טיל סיני הפיל מטוס פקיסטני מטווח עצום של 200 ק"מ

קרב אווירי בין הודו לפקיסטן שהתרחש לפני כמעט חמישה חודשים, חשף יתרון מפתיע לנשק סיני: טיל PL-15 ששוגר ממטוס J-10C פקיסטני הפיל מטוס רפאל הודי מטווח של 200 ק"מ – מעל לכל הערכות המודיעין (בעולם)

שיגור חץ (צילום: אתר צה"ל)

קרב אווירי חריג בין חיל האוויר ההודי לחיל האוויר הפקיסטני שהתרחש לפני כמעט חמישה חודשים, ב־7 במאי 2025 מעורר תהיות במערב סביב היכולות המתקדמות של מערכות נשק סיניות.

בהודעת סוכנות Reuters נמסר כי מטוס קרב פקיסטני מדגם J-10C שיגר טיל אוויר־אוויר סיני PL-15 לעבר מטוס רפאל של חיל האוויר ההודי, והשיג פגיעה מוצלחת מטווח של כ־200 ק"מ – הישג העולה בהרבה על ההערכות המודיעיניות ההודיות, שסברו כי גרסת הייצוא מוגבלת ל־150 ק"מ בלבד.

לדברי ג’סטין ברונק, מומחה ללוחמה אווירית ממכון RUSI בלונדון, “ההודים לא ציפו שיירו עליהם, וה־PL-15 הוכיח שהוא יעיל מאוד בטווחים ארוכים” (Reuters).

בעוד פקיסטן טענה להפלת כמה מטוסי רפאל, הודו הודתה באובדן מטוס אחד בלבד. גם כך, מדובר באחת מהפגיעות ארוכות־הטווח המתועדות ביותר, שנייה רק ליירוט שביצע טיל רוסי R-37M נגד מטוס אוקראיני ב־2022 מטווח של 217 ק"מ.

הטקס היומי בין הודו לפקיסטן (צילום: רשתות חברתיות)

הצלחת השיגור הפקיסטני יוחסה לשילוב טכנולוגיות מתקדמות: רשת Data Link 17 שאיפשרה למטוסי J-10C לפעול במצב מכ"ם כבוי תוך קבלת נתוני מטרה ממקורות קרקעיים וחלליים, וליווי של מערכת שליטה ובקרה אווירית Saab 2000 Erieye השוודית שסיפקה נתוני איכון בזמן אמת.

בפרשנות נפרדת כתב דייוויד צ’נצ’יוטי מ־The Aviationist כי אין לראות באירוע עדות לעליונות החומרה הסינית בלבד, אלא כהמחשה ליתרון המשמעותי בפעולה ברשת מבצעית מתואמת.

