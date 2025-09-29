קרב אווירי חריג בין חיל האוויר ההודי לחיל האוויר הפקיסטני שהתרחש לפני כמעט חמישה חודשים, ב־7 במאי 2025 מעורר תהיות במערב סביב היכולות המתקדמות של מערכות נשק סיניות.

בהודעת סוכנות Reuters נמסר כי מטוס קרב פקיסטני מדגם J-10C שיגר טיל אוויר־אוויר סיני PL-15 לעבר מטוס רפאל של חיל האוויר ההודי, והשיג פגיעה מוצלחת מטווח של כ־200 ק"מ – הישג העולה בהרבה על ההערכות המודיעיניות ההודיות, שסברו כי גרסת הייצוא מוגבלת ל־150 ק"מ בלבד.

לדברי ג’סטין ברונק, מומחה ללוחמה אווירית ממכון RUSI בלונדון, “ההודים לא ציפו שיירו עליהם, וה־PL-15 הוכיח שהוא יעיל מאוד בטווחים ארוכים” (Reuters).

בעוד פקיסטן טענה להפלת כמה מטוסי רפאל, הודו הודתה באובדן מטוס אחד בלבד. גם כך, מדובר באחת מהפגיעות ארוכות־הטווח המתועדות ביותר, שנייה רק ליירוט שביצע טיל רוסי R-37M נגד מטוס אוקראיני ב־2022 מטווח של 217 ק"מ.