הנשיא דונלד טראמפ העלה היום (שני) פוסט ברשת החברתית שלו, שבו תקף בחריפות את מועמד השמאל האנטישמי לראשות עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, והבהיר כי אם ייבחר – הממשל הפדרלי לא יסייע לו בתקציבים.

"הוא זקוק לכסף ממני כדי למלא את כל ההבטחות הקומוניסטיות המזויפות שלו, והוא לא יקבל דבר", כתב טראמפ, והוסיף כי עיריית ניו יורק תעמוד מול קשיים חסרי תקדים מול וושינגטון.

מדבריו עולה כי הבית הלבן הנוכחי רואה במועמדותו של ממדאני לא רק איום אידיאולוגי אלא גם הזדמנות פוליטית: טראמפ עצמו ציין שראש עיר כזה יהיה "אחד הדברים הטובים ביותר שקרו אי פעם למפלגה הרפובליקנית", בטענה שהכישלון הצפוי של ממדאני יוכיח שוב את חוסר התוחלת של השקפת עולמו.

ההתבטאות מגיעה ברקע טלטלה פוליטית בעיר: אמש, הודיע ראש העיר המכהן, אריק אדמס, על פרישה מהמרוץ לכהונה נוספת, לאחר שמעמדו הציבורי נחלש בסקרים. פרישתו פתחה מחדש את המרוץ מול המועמד העצמאי אנדרו קואמו, אם כי ממדאני עדיין מוביל בפער.

עתה, עם התערבות ישירה של הנשיא והצהרה פומבית על כוונתו למנוע תמיכה כספית פדרלית מעיריית ניו יורק אם תיבחר הנהגה בראשות ממדאני, מערכת הבחירות נכנסת למבחן כוח חריף.

הנשיא אמר בעבר שיעשה ככל שביכולתו כדי למנוע מהמועמד האנטישמי מלהגיע לראשות העיר.

יוזכר כי ממדאני התחייב לעצור את ראש הממשלה נתניהו כשיגיע לעיר ניו יורק, דבר שאינו בסמכותו מכיוון שארה"ב אינה מכירה בסמכות בית הדין הפלילי בהאג.