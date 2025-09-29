רכב השייך לשירות החשאי האמריקאי עלה באש בשעה האחרונה (שני) מחוץ לבית הלבן, בסמוך למועד שבו אמורה להתקיים פגישה מתוכננת בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

האירוע, שהתרחש בפינת הרחובות פנסילבניה אווניו ורחוב 18, גרם לכוננות גבוהה באזור ולסגירת חלק מהרחובות שמסביב.

בשלב זה לא ידוע אם מדובר במעשה מכוון ואם קיים קשר להגעת נתניהו לשדרות פנסילבניה.

עדי ראייה סיפרו כי כוחות כיבוי וחירום הגיעו למקום במהירות, והשירות החשאי הקים חיץ ביטחוני סביב הזירה.

כתבת הבית הלבן של אתר Just the News, שהייתה בין הראשונים לדווח, ציינה כי האש פרצה במושב האחורי של הרכב. בתוך דקות הצליחו הכבאים להשתלט על הלהבות ולכבות את השריפה.

למרות המראה הדרמטי לא דווח על נפגעים, והחקירה נמשכת בניסיון לברר מה גרם לאש לפרוץ.