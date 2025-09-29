כיכר השבת
מעשה מכוון?

רגע לפני הפגישה עם נתניהו: רכב השירות החשאי עלה באש מחוץ לבית הלבן; רחובות נסגרו

רגע לפני שנתניהו פוגש את הנשיא טראמפ בבית הלבן, רכב 4×4 של השירות החשאי החל לעלות באש מחוץ לבית הלבן מסיבה לא ידועה | בעקבות האירוע, משטרת וושינגטון והשירות החשאי סגרו את הרחובות הסמוכים (מדיני)

הרכב שעלה באש בסמוך לבית הלבן (צילום: לפי סעיף 27א)

רכב השייך לשירות החשאי האמריקאי עלה באש בשעה האחרונה (שני) מחוץ לבית הלבן, בסמוך למועד שבו אמורה להתקיים פגישה מתוכננת בין ראש הממשלה לבין נשיא ארצות הברית .

האירוע, שהתרחש בפינת הרחובות פנסילבניה אווניו ורחוב 18, גרם לכוננות גבוהה באזור ולסגירת חלק מהרחובות שמסביב.

בשלב זה לא ידוע אם מדובר במעשה מכוון ואם קיים קשר להגעת נתניהו לשדרות פנסילבניה.

עדי ראייה סיפרו כי כוחות כיבוי וחירום הגיעו למקום במהירות, והשירות החשאי הקים חיץ ביטחוני סביב הזירה.

כתבת הבית הלבן של אתר Just the News, שהייתה בין הראשונים לדווח, ציינה כי האש פרצה במושב האחורי של הרכב. בתוך דקות הצליחו הכבאים להשתלט על הלהבות ולכבות את השריפה.

למרות המראה הדרמטי לא דווח על נפגעים, והחקירה נמשכת בניסיון לברר מה גרם לאש לפרוץ.

