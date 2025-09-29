כיכר השבת
הקטארי דרש התנצלות

"הביע צער על התקיפה" | נתניהו שוחח עם ראש הממשלה הקטארי והתנצל

שבועות אחרי התקיפה הדרמטית של ישראל בקטאר, ראש הממשלה נתניהו שוחח עם ראש ממשלת קטאר, ועל פי הדיווחים, הוא התנצל על התקיפה | קודם פגישת נתניהו-טראמפ, הגיעה לבית הלבן משלחת קטארית (חדשות בעולם)

נתניהו בנאומו באו"ם (צילום: קובי גדעון, לע"מ)

ישראל התנצלה בפני קטאר: שבועות אחרי התקיפה הדרמטית בדוחא, שוחח עם ראש ממשלת קטאר בטלפון והתנצל.

העיתונאי ברק רביד מדווח לפני זמן קצר (שני), כי שני המנהיגים שוחחו טלפונית בזמן פגישת נתניהו וטראמפ.

במהלך השיחה - שהתנהלה ביוזמת טראמפ, התנצל ראש הממשלה נתניהו בפני רה"מ הקטארי מוחמד בן עבד אל-רחמן, על התקיפה הישראלית והפגיעה בריבונות קטאר. נתניהו אף הביע צער על הרג קצין קטארי במהלך התקיפה.

הפרסום מגיע בזמן שראש הממשלה נתניהו נועד בארבע עיניים עם הנשיא טראמפ, שם הם דנים על תוכנית 21 הנקודות של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה.

השיחה התקיימה בזמן הפגישה וראש הממשלה הקטארי דרש מנתניהו להתנצל על הפגיעה בריבונות מדינתו - ונתניהו הביע התנצלות.

כפי שדווח מוקדם יותר הערב, קודם לפגישת המנהיגים, התקיימה פגישה של משלחת קטארית מיוחדת, שגם בשעות אלו עוד שוהה בסמיכות לבית הלבן.

