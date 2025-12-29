כיכר השבת
טרגדיה בארה"ב

קיבל אקדח חדש במתנה ורצה לנסות אותו - זה לא הסתיים טוב

אסון התרחש בימים האחרונים בארה"ב כאשר אדם שקיבל אקדח 'גלוק' במתנה ירה בטעות למוות בשכנה שלו, בזמן שניסה את ה"צעצוע" החדש | לפי הדיווחים, האיש פרץ בבכי כששמע שפגע בשכנתו | הוא נעצר ויואשם בגין הריגה (חדשות) 

אדם יורה באקדח גלוק, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

קודי ויין אדאמס, בן 33 מהעיר קומנצ'י, מואשם בהריגה מדרגה ראשונה לאחר שאימון ירי שביצע עם אקדח שקיבל כמתנה הסתיים במותה של אישה.

אדאמס, שקיבל לידיו אקדח מסוג גלוק 45, ביקש לנסות את הנשק החדש ויצא לגינת ביתו כדי לירות לעבר פחית.

במהלך האימון ירה אדאמס כעשרים כדורים. מחקירת המשטרה עולה כי אחד הקליעים עף למרחק של כ-400 מטרים ופגע בשכנה שישבה על מרפסת ביתה במרחק כמה רחובות משם. האישה, שמתוארת בדו"ח המשטרה כ"אישה מבוגרת", החזיקה תינוק בזרועותיה בעת שנפגעה. הקליע פגע בזרועה וחדר לבית החזה שלה. עדי ראייה מסרו כי היא הספיקה לומר "איי" לפני שהתמוטטה ומתה זמן קצר לאחר מכן.

כאשר הגיעו סגני השריף לביתו של אדאמס ועדכנו אותו כי הירי שביצע גרם למותה של שכנתו, החשוד פרץ בבכי. שכנים באזור אישרו בפני החוקרים כי שמעו רצף של חמש עד שבע יריות בפרק זמן קצר מאוד סמוך למועד הפגיעה.

אדאמס נעצר והובא בפני שופט, שקבע את ערבותו על סך 100,000 דולר. הדיון הבא בעניינו, בו ייבחן המשך ההליך הפלילי בגין הריגה, נקבע לסוף חודש פברואר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר