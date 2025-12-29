קיבל אקדח חדש במתנה ורצה לנסות אותו - זה לא הסתיים טוב

קודי ויין אדאמס, בן 33 מהעיר קומנצ'י, מואשם בהריגה מדרגה ראשונה לאחר שאימון ירי שביצע עם אקדח שקיבל כמתנה הסתיים במותה של אישה.

אדאמס, שקיבל לידיו אקדח מסוג גלוק 45, ביקש לנסות את הנשק החדש ויצא לגינת ביתו כדי לירות לעבר פחית.

במהלך האימון ירה אדאמס כעשרים כדורים. מחקירת המשטרה עולה כי אחד הקליעים עף למרחק של כ-400 מטרים ופגע בשכנה שישבה על מרפסת ביתה במרחק כמה רחובות משם. האישה, שמתוארת בדו"ח המשטרה כ"אישה מבוגרת", החזיקה תינוק בזרועותיה בעת שנפגעה. הקליע פגע בזרועה וחדר לבית החזה שלה. עדי ראייה מסרו כי היא הספיקה לומר "איי" לפני שהתמוטטה ומתה זמן קצר לאחר מכן.

כאשר הגיעו סגני השריף לביתו של אדאמס ועדכנו אותו כי הירי שביצע גרם למותה של שכנתו, החשוד פרץ בבכי. שכנים באזור אישרו בפני החוקרים כי שמעו רצף של חמש עד שבע יריות בפרק זמן קצר מאוד סמוך למועד הפגיעה.

אדאמס נעצר והובא בפני שופט, שקבע את ערבותו על סך 100,000 דולר. הדיון הבא בעניינו, בו ייבחן המשך ההליך הפלילי בגין הריגה, נקבע לסוף חודש פברואר.