בזמן שבבית הלבן עומלים על תוכנית 21 הנקודות של הנשיא טראמפ, חמאס טוען כי הוא לא עודכן בפרטי העסקה.

בעת קבלת הפנים שערך הנשיא טראמפ לנתניהו, הוא נשאל על ידי כל אמצעי התקשורת שהיו במקום, האם הוא בטוח שתהיה עסקה והוא השיב על כך בחיוב.

אך בזמן שנתניהו וטראמפ יושבים בחדר ודנים על העסקה, בכיר חמאס טאהר א-נונו, התראיין לכלי תקשורת בקטאר וטען כי הם לא היו חלק מהעסקה; "לא היינו חלק מהמשא ומתן על התוכנית הזו", אמר.

"עד לשעה זו", טען א-נונו, "לא קיבלנו עותק של התוכנית הסופית של הנשיא טראמפ. אנחנו רוצים לשחרר חטופים ואנחנו רציניים לגבי זה, תמורת הסכם שיבטיח את הנסיגה הישראלית מהרצועה ויסיים את המלחמה".

במקביל דווח ב-CNN, כי קודם לפגישת נתניהו טראמפ, היו בבית הלבן משלחת קטארית, שעדיין נמצאת בוושינגטון ומחכה ככל הנראה להצהרה המשותפת שצפויה להתקיים ב'חדר הנשפים' - השמור להצהרות היסטוריות.