תיעוד: הים שטף מחנות אוהלים בחוף עזה

תיעוד ההצפות בעזה (צילום: מהרשתות הערביות)
ביממה האחרונה הפכה רצועת עזה לזירת מאבק לא רק מול כוחות צה"ל, אלא גם מול איתני הטבע. תיעודים מטלטלים המופצים ברשתות החברתיות חושפים מראות קשים: סופות גשמים עזות והצפות חריגות שהפכו את ריכוזי האוכלוסייה ומחנות האוהלים לביצות ענק.
באזורי החוף, המצב הגיע לנקודת רתיחה כאשר הים "עלה על גדותיו" בשל הסערה, וגלים גבוהים שטפו מאות מאהלים של תושבים שמצאו את עצמם חסרי אונים מול המים שחדרו לכל עבר.
במערכת הביטחון עוקבים אחר הניסיונות של חמאס להפוך את הגשמים ל"שובר שוויון" הסברתי, ומדגישים כי הארגון הוא זה שבחר להמשיך להילחם מתוך ריכוזי אוכלוסייה, ובכך גזר על האזרחים את התנאים הקשים הללו מלכתחילה.
