תיעוד: הים שטף מחנות אוהלים בחוף עזה

ביממה האחרונה הפכה רצועת עזה לזירת מאבק לא רק מול כוחות צה"ל, אלא גם מול איתני הטבע. תיעודים מטלטלים המופצים ברשתות החברתיות חושפים מראות קשים: סופות גשמים עזות והצפות חריגות שהפכו את ריכוזי האוכלוסייה ומחנות האוהלים לביצות ענק.

באזורי החוף, המצב הגיע לנקודת רתיחה כאשר הים "עלה על גדותיו" בשל הסערה, וגלים גבוהים שטפו מאות מאהלים של תושבים שמצאו את עצמם חסרי אונים מול המים שחדרו לכל עבר.