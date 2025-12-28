כיכר השבת
מלכודת מים

תיעוד: הים שטף מחנות אוהלים בחוף עזה

הים בעזה עלה על גדותיו ושטף מאות אוהלים, ילדים צועדים במים עד הברכיים • מאחורי הקלעים: בארגון הטרור מנסים באכזריות לנצל הזדמנות והאסון ההומניטרי כדי לייצר דה-לגיטימציה לישראל בעולם (העולם הערבי)

6תגובות
תיעוד ההצפות בעזה (צילום: מהרשתות הערביות)

ביממה האחרונה הפכה רצועת לזירת מאבק לא רק מול כוחות צה"ל, אלא גם מול איתני הטבע. תיעודים מטלטלים המופצים ברשתות החברתיות חושפים מראות קשים: סופות גשמים עזות והצפות חריגות שהפכו את ריכוזי האוכלוסייה ומחנות האוהלים לביצות ענק.

באזורי החוף, המצב הגיע לנקודת רתיחה כאשר הים "עלה על גדותיו" בשל הסערה, וגלים גבוהים שטפו מאות מאהלים של תושבים שמצאו את עצמם חסרי אונים מול המים שחדרו לכל עבר.

תיעוד ההצפות בעזה (צילום: מהרשתות הערביות)

במערכת הביטחון עוקבים אחר הניסיונות של להפוך את הגשמים ל"שובר שוויון" הסברתי, ומדגישים כי הארגון הוא זה שבחר להמשיך להילחם מתוך ריכוזי אוכלוסייה, ובכך גזר על האזרחים את התנאים הקשים הללו מלכתחילה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

6
זה לא הים זה בורא עולם.....
שי
5
בעזרת ה שיטבעו בים הם והמצרים בימים ההם בזמן הזה
יחיאל
4
טוב מאד שעזה טובעת ושכל העזתים ייטבעו .ככה מגיע להם
נ.לוי
3
למה צריך לכתוב "מראות קשים" ? זה דווקא "מראות נחמדים" ....
אלמוני
2
כל המדינות המרחמות עליהם שיקחו אותם אליהם. חכמים על המקלדת, לא רוצים אותם בכל העולם המוסלמי. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. אין עוד מלבדו.
אא
1
סוס ורוכבו רמה בים ומבחר שלישיו טובעו בים ''אין בלתי מעורבים" אומרים כל אחד מהחטופים שחזרו
יוסיפון

