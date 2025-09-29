כיכר השבת
הפגישה הגורלית החלה

"משוכנע מאוד שתהיה עסקה": כך נראתה קבלת הפנים של טראמפ לנתניהו בשערי הבית הלבן | צפו

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ המתין לראש הממשלה נתניהו בכניסה לבית הלבן וקיבל את פניו בלחיצת ידיים. השניים סימנו 'לייק' לעבר המצלמות | טראמפ נשאל אם תהיה עסקה והשיב בחיוב ובהנהון: "משוכנע מאוד" | כך זה נראה (חדשות, מדיני)

(צילום: דוברת הבית הלבן)

ראש הממשלה הגיע היום (שני) בשעת צהרים, שעון מקומי, לבית הלבן בוושינגטון - ונפגש עם נשיא ארצות הברית שהמתין לו כמיטב המסורת בשערי הבית הלבן.

השניים לחצו ידיים בחיוך והניפו סימון 'לייק' לעבר המצלמות. כשטראמפ נשאל אם תהיה עסקה הוא השיב כי הוא משוכנע בכך מאוד.

מוקדם יותר היום אמרה דוברת הבית הלבן קרולין לוויט בשיחה עם עיתונאים כי "אנחנו קרובים מאוד לעסקה". ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו ושל הנשיא טראמפ צפויה להתקיים לקראת השעה 20:00 שעון ישראל, כאשר היא תתקיים ככל הנראה ב'חדר הנשפים' - מקום השמור להצהרות היסטוריות.

הדוברת חשפה כי שליח הנשיא, סטיב ויטקוף, שוחח גם באופן ישיר עם חמאס על תוכנית 21 הנקודות של טראמפ. עוד אמרה לוויט כי הנשיא טראמפ ישוחח בנושא עם קטאר מיד לאחר הפגישה עם ראש הממשלה. "הנשיא מצפה ששני הצדדים יסכימו", אמרה הדוברת לעיתונאים בתדרוך קצר.

"הנשיא טראמפ וצוותו פעלו קשה מאוד בקשר לסיפור הזה מאז שנכנסו לתפקיד. הממשל היה מעורב בשיחות ישירות ולא ישירות עם חמאס, והנשיא טראמפ בקשר מתמשך עם ידידנו ובעל הברית שלנו בנימין נתניהו", היא הוסיפה.

