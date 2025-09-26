16:11 - נתניהו מציג מפה עם כל החיסולים שביצעה ישראל בשנה החולפת.

16:10 - נתניהו: בשנה שעברה עמדתי פה והראיתי את הציר האיראני שמאיים על האיזור ועל מדינתי. מאז, פגענו בחותים, השמדנו את רוב יכולות חמאס, הרגנו את נסראללה, שלחנו ביפרים לחיזבאללה, הרסנו את צבא אסד והשמדנו את מערך הגרעין והטילים הבליסטיים של איראן.

16:07 - ראש הממשלה בנימין נתניהו החל לנאום כעת בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק.

ראש הממשלה עלה לבמה כאשר הוא עונד סיכת חטופים מיוחדת עם קוד QR שמפנה לאתר הזוועות מה-7 באוקטובר (הזמין רק בחו״ל) שהוקם במיוחד לצרכי הסברה בינלאומיים.

פמליית ראש הממשלה, חברי המשלחת והמלווים עונדים גם הם סיכה זהה.