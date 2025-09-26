כיכר השבת
מאמץ הסברתי

שידור חי: צפו בנאום ראש הממשלה בנימין נתניהו בפני העצרת הכללית של האו"ם | עדכונים שוטפים

ראש הממשלה בנימין נתניהו נושא דברים במליאת העצרת הכללית של האו"ם, שם יתייחס בין היתר להמשך הלחימה ברצועת עזה ולגל ההכרה של מדינות מערביות במדינה הפלסטינית | בהמשך יפגוש ראש הממשלה את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | 'כיכר השבת' עם שידור חי מהנאום בעצרת הכללית בניו יורק (חדשות)

(צילום: קובי גדעון, לע"מ)

16:11 - מציג מפה עם כל החיסולים שביצעה ישראל בשנה החולפת.

(צילום: מסך)

16:10 - נתניהו: בשנה שעברה עמדתי פה והראיתי את הציר האיראני שמאיים על האיזור ועל מדינתי. מאז, פגענו בחותים, השמדנו את רוב יכולות חמאס, הרגנו את נסראללה, שלחנו ביפרים לחיזבאללה, הרסנו את צבא אסד והשמדנו את מערך הגרעין והטילים הבליסטיים של איראן.

16:07 - ראש הממשלה בנימין נתניהו החל לנאום כעת בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק.

ראש הממשלה עלה לבמה כאשר הוא עונד סיכת חטופים מיוחדת עם קוד QR שמפנה לאתר הזוועות מה-7 באוקטובר (הזמין רק בחו״ל) שהוקם במיוחד לצרכי הסברה בינלאומיים.

פמליית ראש הממשלה, חברי המשלחת והמלווים עונדים גם הם סיכה זהה.

16:05 - ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה לנאום, והתקבל בקריאות בוז מצד מאות דיפלומטים ערביים, שעזבו בהפגנתיות את המקום. אחרים מחאו כפיים וקיבלו את נתניהו בתשואות.

