נתניהו מחלק שיריים ( צילום: רשתות חברתיות )

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע בסוף השבוע לניו יורק, שם נשא נאום בעצרת הכללית של האו״ם. בדבריו התייחס לאיומים מצד איראן וחיזבאללה, הדגיש את הצורך במערך הגנה בינלאומי מול תוכנית הגרעין האיראנית, וקרא להעמקת שיתופי הפעולה האזוריים עם מדינות ערב המתונות. נתניהו ציין כי ישראל לא תהסס לפעול בעצמה כדי להבטיח את ביטחונה.