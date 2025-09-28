נתניהו מחלק שיריים (צילום: רשתות חברתיות)
ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע בסוף השבוע לניו יורק, שם נשא נאום בעצרת הכללית של האו״ם. בדבריו התייחס לאיומים מצד איראן וחיזבאללה, הדגיש את הצורך במערך הגנה בינלאומי מול תוכנית הגרעין האיראנית, וקרא להעמקת שיתופי הפעולה האזוריים עם מדינות ערב המתונות. נתניהו ציין כי ישראל לא תהסס לפעול בעצמה כדי להבטיח את ביטחונה.
לאחר הופעתו בעצרת, השתתף נתניהו בקבלת שבת חגיגית בקונסוליה הישראלית בעיר. במהלך הסעודה, לאחר ברכת המוציא, חילק ראש הממשלה חתיכות מן החלה וזרק אותן לעבר חברי המשלחת , מחווה המזכירה 'להבדיל' את המנהג בחלק מחצרות האדמו"רים, שבהן ניתנים "שיריים" לחסידים כסגולה לברכה. המשתתפים קיבלו את המחווה בחיוך ובאווירה חגיגית.
0 תגובות