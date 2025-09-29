תקרית משונה עוררה סערה ציבורית כאשר שוטרים בריטים הורו לאזרח בריטי שלא להציג את הדגל הבריטי, בתוך בריטניה.

האזרח, שביקש להמשיך בדרכו, נשמע שואל את השוטרים על הרקע לבקשתם להניח את הדגל. בתגובה, נאמר לו כי קיימים "תנאים", וכי עליו להניח את הדגל עד שיגיע לאזור מחאה. השוטרים הבהירו כי הדגל מותר להנפה רק ב"אזורים מסוימים" או ב"אזור המחאה הייעודי".

התקרית צברה ממד נוסף של מתח כאשר האזרח העלה טענה על רקע השוואתי. הוא ציין כי דגלים פלסטיניים מונפים לאורך הרחוב ואמר: "אבל דגלים פלסטינים מונפים כל היום". השוטרים השיבו כי הדגלים הפלסטיניים מונפים כחוק משום שהם נמצאים ב"אזור המחאה הייעודי שלהם".

האזרח הביע תדהמה לנוכח ההוראה, וציין כי "מעולם לא שמעתי את זה קודם. אתה יכול להניף את הדגל שלך רק באזור ייעודי". הוא תהה מי קבע את הכלל הזה דווקא היום, והפנה שאלה רטורית: "האם כל הממלכה המאוחדת אינה אזור ייעודי לדגל שלך בכל מקרה?".

הוא אף הלין על האבסורד בכך שדגלים פלסטיניים מונפים בעיר, בטענה "זו המדינה שלנו, אחי".

במהלך העימות נשמעה גם תגובה מצד ילד קטן שנכח במקום, שאמר: "אבא לא יכול להחזיק את הדגל שלו".