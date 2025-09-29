התגובות במערכת הפוליטית למתווה טראמפ, והאם גנץ יכנס לממשלה?

זמן קצר לאחר הצגת מתווה הנשיא טראמפ לשחרור החטופים ולסיום המלחמה בעזה, במערכת הפוליטית בישראל התייחסו בהרחבה לתוכנית, כאשר גנץ לפיד ואחרים הודיעו כי הם תומכים בתוכנית, לצד בן גביר וסמוטריץ' ששומרים על שתיקה מוחלטת עד כה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב להצעה וטען כי "התכנית שהוצגה הערב על ידי הנשיא טראמפ מעניקה תקווה אמיתית לשחרור החטופים, להבטחת הביטחון לתושבי ישראל, לסיום המלחמה ושינוי המציאות ברצועת עזה ובמזרח התיכון לעבר פתיחת דף חדש של שותפות אזורית ובינלאומית. אני מברך על התכנית וקורא לקדם את יישומה המהיר".

הרצוג אף הוסיף: "כעת על העולם כולו להציב תנאי ברור ומיידי - על ארגון הטרור חמאס להסכים לתכנית טראמפ ולאפשר עתיד של תקווה לעמי האזור".

יו״ר ש״ס אריה דרעי כתב בחשבון ה-X שלו לאחר מסיבת העיתונאים של נתניהו וטראמפ: "בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. מתוך הודאה לה׳ יתברך על הצלחת הפסגה החשובה בבית הלבן, אני מביע תמיכה מלאה בתכנית הנשיא, ומתפלל כי כבר בחג הסוכות הקרוב נזכה לראות את בנינו החטופים שבים לחיק משפחותיהם, את חיילי המילואים שבים לבתיהם – ונזכה כולנו ל״סוכת שלום״ אמיתית".

יכנס לממשלה? יו״ר כחול לבן, בני גנץ הגיב: "צריך לממש את תוכנית הנשיא, להשיב את כל חטופינו, לשמור על חופש פעולה ביטחוני, להחליף את שלטון החמאס ולהכניס את מדינות ערב לעזה כפי שהצעתי כבר לפני שנה וחצי", לדבריו: "אסור לפספס שוב את ההזדמנות להשבת חטופינו, לשמירה על ביטחוננו ולמהפך אסטרטגי שיביא בהמשך גם להרחבת הנורמליזציה. לא ניתן שפוליטיקה קטנה תכשיל את התוכנית".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב מיד לאחר פרסום ההצעה: "תוכנית 21 הנקודות של הנשיא טראמפ היא בסיס נכון לעסקת חטופים וסיום המלחמה".

שר החינוך יואב קיש טען כי זהו ״הסכם שמוביל להשגת כל יעדי המלחמה. תודה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולידיד הכי טוב של ישראל הנשיא טראמפ".

‏מי שפחות התחברה לתוכנית היא ח"כ גוטליב מהליכוד שטענה כי "ברור כאור השמש שחמאס האכזרי והמרצח לא יסכים להשיב את כל חטופינו תוך 72 שעות", לדבריה: "חמאס מצא שיטה לפגוע בחוסנה של החברה הישראלית על דרך החזקת חטופינו. אין לי ספק כי רה״מ הביע הסכמה למתווה טראמפ על מנת להביא להשבתם של כל החטופים".

גוטליב אף הוסיפה כי "רק מי שלא מבין את האתוס החמאסי יאמין שחמאס ישיב את כל חטופינו ויסכים למתווה"..