מחבלי ורוצחי חמאס ( צילום: אלי /פלאש 90 )

לאחר הצגת התוכנית של נשיא ארה"ב טראמפ לסיום הלחימה ברצועת עזה, בארגון הטרור חמאס טוענים כי עד כה הם לא קיבלו את הטיוטה של הצעה כזו או אחרת, ורק בהמשך הם יכלו לתת תשובות - להצעה שהתפרסמה לפני מסיבת העיתונאים של טראמפ ונתניהו בבית הלבן.

במהלך ריאיון שהעניק בכיר בחמאס מחמוד מרדאווי לתחנת הטלוויזיה הקטארית "אל-ג'זירה" טען האחרון כי "תוכנית טראמפ לא הגיעה לחמאס או לכל גורם פלסטיני עד כה, וסעיפיה קרובים לעמדה הישראלית". מרדאווי אף הוסיף כי "מה שקרה הוא ניסיון לחנוק את התנופה הבינלאומית וההכרה במדינה הפלסטינית", כאשר לדבריו "חמאס יקבל כל הצעה שאינה כוללת את קביעת גורל העם הפלסטיני". בכיר בבית הלבן התייחס לדיווחים האחרונים ואמר בשיחה עם חדשות 12 כי הם "מצפים לקבל את תשובת חמאס כבר במהלך הימים הקרובים".

נתניהו וטראמפ כשעל הקו אמיר קטאר ( צילום: הבית הלבן )

לפני זמן קצר דיווחנו, כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו קיימו מסיבת עיתונאים משותפת בבית הלבן. טראמפ פתח את דבריו לאחר פרסום המתווה המלא לשחרור החטופים: "זהו יום היסטורי עבור השלום במזרח התיכון, כשהואר מוסיף "אני מודה לנתניהו שהסכים לתוכנית".

על ארגון הטרור חמאס אמר הנשיא האמריקאי: "אני שומע שהם רוצים את התוכנית הזאת", כשהוא מוסיף כי הם הם יקבלו את התוכנית "כל החטופים ישוחררו תוך 72 שעות והמלחמה תיפסק מיד", ואף סייג והתריע כי עם הם יתנגדו לתוכנית שהציג "לביבי יהיה את הגיבוי המלא לסיים את העבודה".

טראמפ אף הוסיף כי "אם חמאס יקבל את ההצעה, הוא יפעל לשחרור מיידי של כל בני הערובה שנותרו, אך בשום מקרה לא מעבר ל-72 שעות. כלומר, החטופים חוזרים. ואני אפילו שונא לומר את זה, כי זה לא נשמע נכון, אבל זה כל כך חשוב להורים. אני מאמין שבכמעט כל המקרים מדובר בגברים צעירים. נפגשתי עם הורים, וההורים הרגישו באותה עוצמה לגבי קבלת גופת הבן המת שלהם כפי שהרגישו אילו הבן היה חי ובריא. זה כל כך חשוב להם, וזה אומר גם סיום מיידי של המלחמה עצמה. לא רק בעזה, המלחמה עצמה".

לדבריו: "על פי התוכנית, מדינות ערביות ומוסלמיות התחייבו, ובמקרים רבים בכתב, אבל אני בעצם הייתי מקבל את מילתם, האנשים שהזכרתי, הייתי מקבל את מילתם, לפירוז עזה ולבצע במהירות פירוק של היכולות הצבאיות של חמאס וכל שאר ארגוני הטרור, לעשות זאת מיד. אנחנו מסתמכים על המדינות שציינתי ואחרות שיטפלו בחמאס, ואני שומע שגם חמאס רוצה שזה יקרה, וזה דבר טוב, ולהשמיד את כל תשתיות הטרור, כולל המנהרות, הנשק, מתקני הייצור והרבה מתקני ייצור שאנחנו הורסים".

נתניהו אמר לאחר דבריו של טראמפ: "אני תומך בתכניתך שתשיג את כל מטרות המלחמה", והוסיף כי "מירושלים לטהרן, מרמת הגולן ועד עזה. מנהיגותך (הנשיא) שינתה את העולם לטובה, ומסיימת מלחמות".

נתניהו התייחס למתווה: "אם חמאס מסרב או כביכול מסכים ואז עושה הכל כדי לסרב, אז ישראל תעשה הכל בעצמה. זה יכול לקרות בדרך הקלה או הקשה. אנחנו מעדיפים את הקלה".

על הרשות הפלסטינית: "אני שמח שאתה אומר שלרשפ לא יהיה תפקיד בעזה בלי רפורמה רדיקלית, זה לא מס שפתיים. זה כולל הכרה במדינה יהודית וסיום המאבק בישראל בערכאות בינלאומיות. זו תהיה ״טרנספורמציה מופלאה״ בספק אם תקרה".