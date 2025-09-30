פיצוץ ענק של מכונית תופת הרעיד את בירת המחוז שבפקיסטן | צפו

קוויטה, בירת מחוז בלוצ'יסטן שבפקיסטן, רעדה היום (שלישי) מפיצוץ מכונית תופת חזק במיוחד מחוץ למטה הביטחון הצבאי. עוצמת הפיצוץ, שנשמע למרחק של מיילים רבים, גבתה את חייהם של לפחות עשרה בני אדם ופצעה מספר נוסף. צוותי חירום הגיעו במהירות לזירה ופינו את הפצועים לבתי החולים הקרובים. שר הבריאות המחוזי, בכת קאקר, הזהיר כי מספר ההרוגים עלול לעלות ככל שיתקבלו עדכונים נוספים מהזירה.

פיגוע זה מתרחש על רקע מתיחות ארוכת שנים ומרד מתמשך בבלוצ'יסטן, מחוז שסובל מאלימות מתמשכת מצד קבוצות הדורשות עצמאות. כוחות פקיסטן נאבקים במורדים בעשור האחרון, והבולטים ביניהם הם צבא השחרור של בלוצ'יסטן (BLA), שהוגדר כארגון טרור אסור. מאז תחילת השנה נהרגו מאות בני אדם במחוז, רובם אנשי ביטחון, ובמרץ האחרון אף השתלט ה-BLA על רכבת והרג חיילים לא חמושים.

מסבר אירועי דמים קדמו לאירוע של היום, ב-3 בספטמבר אירע פיגוע התאבדות נוסף בקוויטה, שבו נהרגו 11 אנשים ו-40 נפצעו במהלך עצרת פוליטית של תומכי מפלגת בלוצ'יסטן הלאומית. המצב הביטחוני במחוז ממשיך להיות מתוח וקשה, וההסלמה האחרונה ממחישה את האיום המתמיד שמציבות קבוצות המורדים על חיי האזרחים ועל כוחות הביטחון המקומיים.