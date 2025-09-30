כיכר השבת
מי באש

פיצוץ ענק של מכונית תופת הרעיד את בירת המחוז שבפקיסטן | צפו

פיצוץ עז הרעיד את מטה הביטחון הצבאי בפיקסטן וגרם להרוגים ופצועים רבים | הפיגוע מחמיר את המתח המתמשך במחוז בלוצ'יסטן (חדשות בעולם)

הפיצוץ בפקיסטן (צילום: רשתות חברתיות)

קוויטה, בירת מחוז בלוצ'יסטן שבפקיסטן, רעדה היום (שלישי) מפיצוץ מכונית תופת חזק במיוחד מחוץ למטה הביטחון הצבאי. עוצמת הפיצוץ, שנשמע למרחק של מיילים רבים, גבתה את חייהם של לפחות עשרה בני אדם ופצעה מספר נוסף. צוותי חירום הגיעו במהירות לזירה ופינו את הפצועים לבתי החולים הקרובים. שר הבריאות המחוזי, בכת קאקר, הזהיר כי מספר ההרוגים עלול לעלות ככל שיתקבלו עדכונים נוספים מהזירה.

זה מתרחש על רקע מתיחות ארוכת שנים ומרד מתמשך בבלוצ'יסטן, מחוז שסובל מאלימות מתמשכת מצד קבוצות הדורשות עצמאות. כוחות פקיסטן נאבקים במורדים בעשור האחרון, והבולטים ביניהם הם צבא השחרור של בלוצ'יסטן (BLA), שהוגדר כארגון טרור אסור. מאז תחילת השנה נהרגו מאות בני אדם במחוז, רובם אנשי ביטחון, ובמרץ האחרון אף השתלט ה-BLA על רכבת והרג חיילים לא חמושים.

מסבר אירועי דמים קדמו לאירוע של היום, ב-3 בספטמבר אירע פיגוע התאבדות נוסף בקוויטה, שבו נהרגו 11 אנשים ו-40 נפצעו במהלך עצרת פוליטית של תומכי מפלגת בלוצ'יסטן הלאומית. המצב הביטחוני במחוז ממשיך להיות מתוח וקשה, וההסלמה האחרונה ממחישה את האיום המתמיד שמציבות קבוצות המורדים על חיי האזרחים ועל כוחות הביטחון המקומיים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר