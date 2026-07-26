כינוס ועדת החוקה של הליכוד

בית הדין של הליכוד הודיע היום (ראשון) כי קיבל את עתירת הפורום החברתי שפועל לצד ההסתדרות הלאומית וקבע כי יש לקיים פריימריז במפלגה. ההחלטה מהווה נצחון משמעותי לפעילי המפלגה המבקשים לשמר את השיטה הדמוקרטית לבחירת הרשימה לכנסת.

בית הדין הבהיר בהחלטתו: "הליכוד איננה מפלגה של איש אחד - והיא תאבד את חיותה אם תהיה כזו". מהפורום החברתי שפועל לצד ההסתדרות הלאומית נמסר בעקבות ההחלטה: "נמשיך להיות השכפ"ץ של 150 אלף מתפקדי התנועה עד לניצחון מלא בבחירות". לחץ על נתניהו לביטול הפריימריז לפני יומיים, גורמים בליכוד מסרו לכאן חדשות כי אם לא תתקיים הצבעה על הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לפריימריז עם שיריונים ביום שני, במפלגה לא יספיקו לקיים את ההליך בזמן. במקרה כזה, קביעת הרשימה לכנסת תיעשה על ידי ועדה מסדרת בראשות ראש הממשלה. מפתיע? חבר הכנסת מ'יש עתיד' הודיע היום על פרישה והוא צפוי לחבור לבכיר החרדי יוני גבאי | 10:06 הגורמים ציינו כי ההצבעה, בשבוע בו נתניהו טס לביקור בוושינגטון, עשויה להידחות בשל "סיבות ביטחוניות". כידוע, הצעת נתניהו כללה מתן שמונה שריונים לראש הממשלה ברשימת הליכוד לכנסת, צעד שעורר מחלוקת פנימית במפלגה.

חיים כץ ודוד ביטן ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

שרים בכירים תומכים בועדה מסדרת

בין הגורמים שהיו מעדיפים ועדה מסדרת נמנים שרי הליכוד המקורבים לנתניהו ואהודים על ראשי הרשויות המקומיות, כמו ישראל כץ, אבי דיכטר, יואב קיש, מיקי זוהר, עידית סילמן, אופיר כץ ואריאל קלנר. שרים אלו עשויים לשפר את מיקומם ברשימה במקרה של ועדה מסדרת.

ביום חמישי האחרון דווח כי מועמדים לרשימת הליכוד חוששים כי שרים בכירים תומכים במהלך משום שהם שואפים להימנע ממצב בו הם יידחקו למקומות לא ריאליים ברשימה. כמו כן דווח על לחץ מצד הלשכה על חברי כנסת לפרוש מהפריימריז בתמורה לתפקידים.

החלטת בית הדין מהווה תפנית משמעותית במאבק הפנימי במפלגה על שיטת הבחירות לרשימה, ומחזקת את מעמדם של פעילי הליכוד המבקשים לשמר את השיטה הדמוקרטית. עדכונים נוספים בהמשך.