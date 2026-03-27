מפלגת הליכוד פרסמה היום (שישי) הודעה נגד נפתלי בנט ויועצו ליאור חורב, אחרי חשיפת הציוצים שלו נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בנט, שעד כה סירב להגיב לפניות שקיבל בנושא, בחר במקביל לצייץ נגד החרדים ברקע ההחלטה לקדם את חוק הגיוס אחרי חג הפסח.

ממפלגת הליכוד נמסר: "הליכוד מגנה את ההתבטאויות הפוגעניות של ליאור חורב, ראש הקמפיין של נפתלי בנט, נגד נשיא ארה״ב דונלד טראמפ.

הנשיא טראמפ הוא החבר הטוב ביותר של מדינת ישראל שהיה אי פעם בבית הלבן.

מדובר בפגיעה אישית בנשיא ארה״ב ופגיעה מדינית ביחסי החוץ האסטרטגיים והחשובים ביותר של מדינת ישראל מול ידידתה הגדולה ביותר בעולם.

אנו דורשים מנפתלי בנט לפטר את חורב, להוקיע את דבריו החמורים ולהתנצל בפני הנשיא טראמפ".

נפתלי בנט, כאמור, צייץ במקביל: "בזמן מלחמה מכונת הרעל של נתניהו ושופרותיו פתחו במתקפה נבזית כנגד הרמטכ״ל זמיר, אחד המפקדים התקיפים שידעה ישראל, רק בגלל שהוא העז לומר לממשלה: ״אין לי מספיק חיילים לעמוד בכל המשימות ובשבע החזיתות. המילואימניקים שחוקים. תנו לי חיילים.״

אבל הממשלה לא נותנת לצה״ל חיילים כי גולדקנופף ודרעי יפרקו את הממשלה אם ינסו לגייס חרדים.

אז במקום לתת לו חיילים פשוט מנסים להשתיק את זמיר באמצעות שופרות נתניהו ולשרטט אותו כאילו הוא פוגע בביטחון ישראל.

אנחנו רוצים לנצח, אבל זקוקים לחיילים!

את כל הבושה הזו נחליף בקרוב".