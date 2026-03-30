"חסר תקדים"

"כבר סידרתי לך מיטת אשכבה": השרה מהליכוד הגישה תלונה נגד הח"כ הבכיר

השרה מאי גולן הגישה תלונה לקצין הכנסת נגד סגן יו"ר הכנסת ח"כ סימון דוידסון, שאמר לה במליאה: "כבר סידרתי לך מיטת אשכבה" תוך תנועות ידיים מדמות

האיום של דוידסון נגד גולן | צפו
האיום של דוידסון נגד גולן | צפו| צילום: צילום: ערוץ כנסת
האיום של דוידסון נגד גולן | צפו

השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן, הגישה היום (שני) תלונה רשמית וחמורה לקצין הכנסת נגד סגן יו"ר הכנסת ח"כ סימון דוידסון ממפלגת יש עתיד.

התלונה מתייחסת לאיום שהשמיע דוידסון כלפי השרה במהלך דיון במליאה, כשקרא לעברה: "כבר סידרתי לך מיטת אשכבה" - תוך שהוא מלווה את דבריו בתנועות ידיים המדמות מיטת אשכבה.

במכתב התלונה שהגישה השרה גולן, היא הגדירה את האירוע כ"איום ישיר, מפורש ובלתי משתמע לשתי פנים על חיי, שנאמר בתוך כותלי בית המחוקקים, לעיני חברי הכנסת ובשידור חי לציבור". השרה הדגישה את חומרת המעשה והוסיפה: "מעולם בתולדות כנסת ישראל לא נשמעה התבטאות כה חמורה, הכוללת איום מפורש על חייו של חבר כנסת או שר בממשלה".

השרה גולן הבהירה בתלונתה כי מדובר ב"אירוע קיצוני וחסר תקדים, שלא ניתן ואסור לעבור עליו לסדר היום, ואשר מחייב תגובה מיידית, נחרצת וחד-משמעית". עוד ציינה כי אין מדובר באירוע נקודתי, וכי קדמו לו התבטאויות נוספות מצד ח"כ דוידסון בעלות אופי מאיים כלפיה.

בתלונה דרשה השרה גולן מקצין הכנסת לפתוח בבדיקה דחופה ומקיפה של האירוע, לבחון את כלל התיעוד הרלוונטי - לרבות פרוטוקול המליאה ומצלמות האבטחה, ולהעביר את המקרה לבחינת גורמי אכיפת החוק. כמו כן, ביקשה לנקוט צעדים משמעתיים נגד ח"כ דוידסון ולהבטיח את שלומה האישי ואת שלומם של אנשי לשכתה במשכן הכנסת.

סימון דוידסון | ארכיון (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

לא בכיר . סתם כלומניק
שיע
השרה מאי גולן אישה כ"כ מיוחדת חרוצה רהוטה וראויה לכל שבח. כואב ודוחה שאנשים מרשים לעצמם לדבר אליה רק בגלל שהיא רווקה או ממשפחה לא מיוחסת. בושה למנהיגים שלנו
נועה

